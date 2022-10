Procès du 14-Juillet: François Hollande et Bernard Cazeneuve à la barre ce lundi 10 octobre

Une polémique jamais digérée

"Un sentiment de profond malaise." Dans son livre Le sens de notre nation, paru début 2022, Bernard Cazeneuve confiait l’impression très particulière que lui a laissé la tragédie de Nice.

Quelques heures après l’attaque au camion, une vive polémique avait éclaté entre le ministre de l’Intérieur de l’époque et Christian Estrosi. En cause : le dispositif de sécurité. Christian Estrosi est alors premier adjoint au maire de Nice en charge de la sécurité. Il accuse l’État d’avoir sous-dimensionné le dispositif policier sur la promenade des Anglais et d’avoir ensuite menti sur les effectifs en présence.

Dans son livre, l’ex-premier flic de France reproche à Christian Estrosi d’avoir voulu "détourner l’attention" de sa propre responsabilité. Et ce, dans un contexte où "toute polémique était une faute".

Les deux protagonistes de cette polémique jamais digérée (surtout chez les victimes) témoigneront à distance devant la Cour d’assises spéciale: Bernard Cazeneuve aujourd’hui, Christian Estrosi le 20 octobre. Les joutes politiciennes ne sont pas l’objet de ce procès. Mais elles seront dans tous les esprits.