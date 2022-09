Pourquoi le procès du 14-Juillet attire-t-il si peu de monde?

Pourtant, là encore, une tuerie de masse a touché des milliers de civils. 1950 personnes se sont constituées parties civiles. Elles étaient au maximum une quarantaine dans la salle "Grand procès" à Paris. Idem au palais Acropolis, où une salle de 500 places leur est dédiée. Hier, on y croise Alain Dariste, coprésident de l’association Promenade des Anges: "C’est paradoxal qu’il y ait autant de parties civiles et si peu de monde!" Paradoxal, mais explicable.

1. Le trauma toujours là

"Je n’irai pas au procès. Impossible pour moi d’y assister. Impossible de revoir ces images qui ont bouleversé ma vie et celle de mes proches", nous a écrit spontanément Caroline Caubert, rescapée du 14-Juillet. Comme elle, de nombreuses victimes rechignent à s’y confronter. "C’est le procès d’un attentat qui a détruit nos vies. Il nous replonge dans l’horreur", atteste Hagen Ben Aouissi, présidente d’Une voie des enfants. Après l’audience de mardi, elle est restée le regard figé, "submergée par les émotions".

2. La peur de s’exposer

Il y a la peur, aussi. Une constante dans une affaire terroriste. La peur de croiser les accusés libres à Paris, de croiser le regard des détenus. La peur pour la sécurité, aussi. Hier, Alain Dariste s’est énervé de ne voir aucun policier à son arrivée à Acropolis, alors que le palais de justice de Paris est sous bonne garde. "La sécurité, c’est quelque chose de très pointu pour nous." Il a appelé le préfet, qui est venu. Hier après-midi, des policiers effectuaient des "patrouilles dynamiques".

3. Le manque d’intérêt

à quoi bon s’y intéresser, puisque le tueur au camion est mort? Ce procès historique, remarquablement organisé, peut apparaître comme un procès par défaut. Ni terroriste, ni complice au sens juridique du terme. Les trois principaux accusés répondent "d’association de malfaiteurs terroriste" - ce qu’ils contestent. Pourtant, les débats seront déterminants pour établir leur rôle. Reste que les parties civiles espèrent surtout un procès des responsables de la Ville et de l’Etat qui n’ont pas su, ou pu empêcher ce drame.

4. Les contraintes logistiques

Au procès "V13", les audiences duraient une demi-journée. Pour le 14-Juillet, elles s’étirent sur une dizaine d’heures. Difficile de jongler avec les vies familiales et professionnelles. "En tant que parents, on doit être présents à l’heure de la rentrée scolaire, perturbée depuis l’attentat", justifie Hager Ben Aouissi. Pour suivre les débats, certains optent pour la webradio. D’autres montent à Paris. Les trajets et repas sont défrayés, mais cela ne couvre pas tout, constate Alain Dariste. "Je connais une victime dont les collègues se cotisent pour lui permettre de venir témoigner..."

5. Le besoin de passer à autre chose

Depuis 2016, l’actualité a été saturée de nouvelles sombres. Pour ceux qui le peuvent, il est humain de vouloir tourner la page. Alain Dariste espère néanmoins que "ça va monter en puissance". Car le procès du 14-Juillet réserve plusieurs temps forts. L’audition des héros mardi prochain, de François Hollande le 10 octobre, de Christian Estrosi le 20... Nul doute que ces audiences-là mobiliseront davantage parties civiles et grand public.