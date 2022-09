"Je suis dans une prison de souffrance": au procès de l’attentat du 14-Juillet, le récit bouleversant des parents de Camille Murris

Raconter ceux qui sont partis. Dire le calvaire de ceux qui restent. Et réclamer justice. C’est à ce douloureux exercice que s’astreignent, depuis bientôt deux semaines, les parties civiles au procès du 14-Juillet. À l’image des témoignages bouleversants des Niçois Philippe et Anne Murris, les parents de Camille, dont l’avocat Me Yves Hartemann salue "la dignité".

Des parents fiers, mais brisés. Tour à tour, Philippe et Anne racontent le "cauchemar" de l’après-14 juillet. Ces quatre jours interminables avant d’apprendre que Camille était bien décédée. Ces "montagnes russes", entre "espoirs et faux espoirs". Les crises de tétanie d’Anne, "spectaculaires, de plus en plus violentes". Puis la confirmation d’un policier, enfin, en trois lettres: "Oui".

Anne Murris revoit "ce bureau froid", cette enveloppe kraft posée sur la table. À l’intérieur, les effets personnels de Camille, dont une bague ensanglantée. Une question: "Vous voulez voir son corps?" Puis cette "phrase assassine", dixit Anne Murris: "On ne peut vous montrer que deux mains derrière une paroi vitrée..."

"Vivre est un combat"

Il y aura ensuite ces "obsèques surréalistes". Ces Noël qu’on ne fête plus. Ces anniversaires de l’enfant absent, une "souffrance perpétuelle". Ce sujet longtemps tabou devant Mathias, frère inconsolable de Camille. Ce "champ de ruines qu’est devenue ma vie", soupire sa mère. Malgré tout, elle s’est fixé un devoir: "Vivre. Pour mon fils. Pour mon mari. Pour Camille. Elle n’aurait jamais supporté de nous détruire."

Alors ses parents ont choisi de construire. De cultiver la mémoire, en créant l’association Mémorial des Anges. De vivre, donc, même si "vivre est un véritable combat". Anne Murris confie: "Depuis six ans, je suis dans une prison de souffrance. Cet attentat m’a condamnée à une peine de réclusion à perpétuité."