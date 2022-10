"Je passe mon arme dans la cabine et je tire": au procès du 14-Juillet, le récit d’une policière qui a atteint le terroriste

Elle prend de longs instants avant de se lancer. Magali rassemble ses forces, et démarre. Cette policière âgée de 39 ans est la première à témoigner, ce mardi matin, au procès de l’attentat qui a fait 86 morts et 458 blessés, le 14 juillet 2016 à Nice. La parole est aux "primo-intervenants" des forces de l’ordre. Des héros dévastés.

Ce soir-là, Magali, 39 ans, se trouve à l’angle de la promenade des Anglais et de la rue Meyerbeer, avec ses deux collègues de la brigade spécialisée de terrain (BST) ouest. Elle voit arriver "la foule paniquée", puis ce "gros camion blanc", avec sa "calandre arrachée", voit un scooter "qui le percute". Les policiers le somment de s’arrêter. En vain.

"Le chauffeur fait un mouvement de la droite vers la gauche. Il pointe son arme sur nous et tire", raconte Magali, les yeux rougis. Elle se cramponne au pupitre, face à la cour d’assises spéciale de Paris. "On n’a rien pour se protéger. Juste un petit mouvement de recul. Il tire trois fois, comme ça: "Pam, pam, pam". Il repart à toute allure. De l’arrière du camion, on voit des gens qui sortent des roues, qui sont projetés... Je me dis: "Putain, faut que ça s’arrête, faut que ça s’arrête. Cours!""

"Bute-le, bute-le!"

Magali court. Le camion s’arrête. Son collègue Gaëtan s’avance sur le flanc gauche. Elle prend la droite. "Tout se passe très vite. Il y a un homme accroché à la portière passager. Il me dit: "Passe-moi ton arme, bute-le, bute-le!" Je lui dis de partir. Je m’avance au niveau de la fenêtre. Je passe mon arme dans la cabine. La fenêtre était ouverte, ou brisée. Je tire à plusieurs reprises."

Magali a l’impression d’avoir tiré deux fois. En fait, elle a tiré huit cartouches. Elle ne le réalisera qu’au moment de recharger son arme, pensant que "ce n’est pas fini". Entre-temps, les policiers ont cerné le camion. Des dizaines de coups de feu ont retenti sur la promenade des Anglais, face au palais de la Méditerranée.

Selon l’autopsie, le terroriste a pu succomber à un tir qui lui a sectionné la carotide droite. Or Magali était la seule à tirer de la droite. "On peut conclure que c’est votre balle?", questionne Me Olivia Chalus-Penochet, l’avocate de Magali. Réponse humble et sobre: "On peut..."

"Une impression de fin du monde"

Une fois l’assaut terminé, Magali retourne derrière le camion pour tenter d’aider. "J’ai fait corps par corps..." Elle porte assistance à un homme qui gémit, la tête ensanglantée. "J’avais l’impression que c’était la fin du monde autour de moi", témoigne-t-elle. Une impression confortée par le spectacle de "toutes les nappes sur les gens".

Magali n’a été en mesure de reprendre le travail que six mois plus tard. Elle a rapidement demandé à être mutée. Trop douloureux. Trop éprouvée. "Le plus dur, c’est quand les gens se sont fait écraser, qu’on se sent impuissant", confie-t-elle en essuyant ses larmes. La culpabilité, toujours. "On se refait le film. On se dit: "Si les choses avaient été différentes, si j’avais tiré tout de suite"..."

"Bien sûr que c’était trop léger..."

Inévitablement, les questions des magistrats glissent sur le terrain de la sécurité. "Le dispositif était habituel pour le 14 [Juillet]. Des points fixes, des patrouilles dynamiques, mais pas bien plus d’effectifs, constate Magali. Le dispositif, quand on voit le résultat, on se dit « bien sûr que c’était trop léger..."

Aujourd’hui encore, Magali est une flic de terrain. "Ça va, vous arrivez à tenir?", lui demande la 1ère assesseure, Emmanuelle Bessone. "Oui, oui", répond Magali. "Je fais des cases. Je parle très peu des attentats. Mais j’y pense tous les jours." Ce soir-là, "on a pris conscience de la mort. Donc c’est difficile de vivre. C’est compliqué de s’en remettre. Avant tout ça, c’était hyper festif. Ces gens-là n’avaient rien demandé."