"Incompréhensible", "sidérant"... Les habitants du Muy toujours sous le choc après le meurtre de Christiane Fourret au Maroc

Outre son véritable amour pour le royaume de Mohammed VI, où Christiane Fourret voyageait depuis vingt ans, les habitants du Muy se souviendront surtout de "la discrétion" et de la "générosité" de cette mère de famille qui a perdu la vie il y a deux semaines. Sabine Rasser-Calabuig, propriétaire du restaurant Les filles d’à côté dans le centre commercial Les Jonquières, se remémore son dernier échange avec la retraitée, qui était une habituée. "Elle paraissait tellement heureuse de partir au Maroc. Chaque année, elle attendait l’hiver avec impatience, car elle savait qu’elle allait y passer six mois et voyager en camping-car. Elle en parlait souvent", confie la restauratrice.

Selon elle, la Muyoise n’avait jamais eu de problèmes en séjournant au Maghreb et ne paraissait pas méfiante. "Je l’ai vue juste avant qu’elle parte en novembre. Je lui ai souhaité de passer de bonnes vacances, qu’elle profite de son séjour pour moi!", poursuit Sabine Russer. "Je ne me serais jamais douté qu’elle ne reviendrait jamais. Je me suis dit que ce n’était pas possible, j’ai pensé à elle pendant des jours...Les commerçants du Muy l’appréciaient beaucoup, on est tous sous le choc". Et comment ne pas être dévasté par l’annonce d’une telle tragédie.

Samedi 15 janvier, Christiane Fourret, qui devait revenir du Maroc quelques jours plus tard, avait été tuée à l’arme blanche sur un marché de Tiznit, à 1h30 d’Agadir. Le suspect est un Marocain âgé de 31 ans qui avait séjourné dans un hôpital psychiatrique "du 25 septembre au 25 octobre 2021", selon la police marocaine. Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) marocain s’est saisi de l’enquête en raison de suspicions d’un mobile terroriste du crime. Parallèlement, en France, le parquet national antiterroriste a indiqué ouvrir une enquête le 18 janvier.

"Simple", "discrète" et "agréable"

La victime semblait peu impliquée dans la vie associative de sa commune. Mais participait souvent aux sorties du club de randonnée Muyois (C.R.M), "surtout du mois de mars au mois d’octobre, quand elle n’était pas au Maroc", ajoute Jean-Claude Sénac, son président. Ce dernier se souvient, comme les personnes qu’elle a côtoyées, d’une femme "simple et agréable", qui prenait part aux activités du groupe pour se maintenir en forme et rencontrer de nouvelles personnes.

"C’est incompréhensible. Ce n’était pas le genre de femme qui se fait remarquer, va au-devant des problèmes. Elle était si discrète et très sympathique". Liliane Boyer, maire du Muy s’est dite "sidérée" par l’annonce de sa mort. Pour l’instant, le corps de la défunte n’a pas encore été rapatrié, indique la famille qui se "bat" pour accélérer les démarches. La Ville, "impuissante" pour le moment, promet d’assurer son soutien aux Fourret et d’assister aux obsèques, quand leur mère sera de retour en France.