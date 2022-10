"Il n’a pas répondu aux questions!": à Nice, des victimes amères après l’audition de Christian Estrosi au procès de l’attentat

Les jours précédents, ils étaient une poignée au palais Acropolis. Au mieux. Ce jeudi, une soixantaine de personnes - dont le préfet des Alpes-Maritimes, Bernard Gonzalez - a pris place dans la salle réservée au public. Et une centaine dans celle des parties civiles. Signe que le procès de l’attentat du 14-Juillet vit un jour spécial.

"Le vrai procès, c’est celui-ci", estime un certain Jacques Peyrat, assis face au grand écran. L’ancien maire de Nice vient écouter l’audition de Christian Estrosi, qui lui a succédé en 2008. Et cette audition lui semble bien plus intéressante que le sort des accusés, totalement éclipsés. Ce procès reste néanmoins le leur.

Rires narquois et applaudissements

L’intérêt de l’ancien maire est manifestement partagé. Notamment chez les détracteurs du maire actuel. "On veut que vérité soit faite et qu’on en tire les enseignements, explique David Nakache, président de l’association Tous Citoyens! C’est pourquoi nous demandons la tenue d’un second procès, spécifiquement dédié au dispositif de sécurité."

C’est bien de cela qu’il sera question, jusque tard dans la soirée. Des questions en rafale. Dans la salle qui leur est dédiée, les parties civiles laissent parler leurs émotions. Elles s’esclaffent quand Christian Estrosi paraît répondre à côté. Elles applaudissent le président Raviot, toujours pertinent, auteur de questions qui leur brûlent les lèvres depuis six ans.

"Il s’est pris une bonne claque!", s’exclame Alain Dariste, co-président de l’association Promenade des Anges. La nuit tombe sur Nice quand il tire un premier bilan de l’audition du maire. "Il s’est débrouillé comme il a pu. La plupart des parties civiles ont compris qu’il était mal à l’aise. Il s’est parfois bien défendu, a parfois été à côté de la plaque. Il est sur la défensive. Je suis satisfait de ses réponses... et satisfait de ses non-réponses."

Déception et colère