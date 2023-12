Gardes à vue, revendication, profil de l'assaillant... Deux jours après l'attaque survenue à Paris, on fait le point sur ce que l'on sait

Fiché S, "instable", étudiant en biologie, radicalisé... Heure après heure, le profil d'Armand R. assaillant présumé de l'attaque survenue à Paris se dessine et se fait un peu plus précis. Au cours de cette attaque, un infirmier germano-philippin a trouvé la mort.

Actuellement en garde à vue dans le cadre de l'enquête en flagrance ouverte par le Parquet de Paris, l'homme a revendiqué son geste et indiqué l'assumer totalement. Voici ce que l'on sait de l'attaque et de l'enquête, deux jours après celle-ci.

Les faits

L'attaque s'est passée en bord de Seine vers 21H30 entre le quai de Grenelle et Bir Hakeim, dans les cossus 15e et 16e arrondissements de Paris. A quelques encablures à peine de la tour Eiffel et autres lieux prisés des touristes, particulièrement animés le week-end.

L'assaillant, Armand R. s'en est d'abord pris à un groupe de trois personnes d'origine philippine quai de Grenelle, selon les faits rapportés par le procureur antiterroriste Jean-François Ricard lors d'une conférence de presse dimanche soir.

L'attaquant a porté deux coups de marteau et quatre coups de couteau à l'une des trois personnes, un homme à la double nationalité philippine et allemande, qui est décédé. Les deux autres personnes n'ont pas été blessées physiquement, a souligné le procureur.

Un chauffeur de taxi, voyant la scène, a crié sur l'agresseur qui a alors pris la fuite, passant de l'autre côté du pont après avoir lancé "Allah Akbar", a souligné Jean-François Ricard. Des policiers rapidement dépêchés sur place l'ont poursuivi. Face à eux, Armand Rajabpour-Miyandoab a de nouveau crié "Allah akbar", faisant croire qu'il portait une ceinture d'explosifs.

Il a alors frappé de nouveau deux passants au niveau de la tête avec un marteau. Il s'agit d'un Français de 60 ans et d'un Britannique de 66 ans, blessé à l'œil, selon le parquet national antiterroriste (Pnat). L'assaillant a été ensuite interpellé près d'un square après avoir reçu deux coups de pistolet à impulsion électrique.

L'enquête

Une enquête de flagrance a été ouverte par le Parquet national antiterroriste pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes". Au cours de sa garde à vue, l'assaillant a indiqué "assumer" et "totalement revendiquer son geste". Lors de sa garde à vue, il dit avoir agi en "réaction à la persécution des musulmans dans le monde". Il apparaît "très froid et clinique et désincarné", a ajouté cette source.

Le suspect, Armand R. est en garde à vue à la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Il "s'exprime", selon une source proche du dossier. Trois membres de sa famille ou de son entourage ont également été placées en garde à vue, selon le procureur antiterroriste. Selon Le Parisien, il s'agit de ses parents et de l'un de ses proches, "lui aussi radicalisé", indique nos confrères.

L'acte a "potentiellement été préparé depuis plusieurs semaines", analyse une source proche du dossier. Les enquêteurs cherchent à déterminer quand les armes de l'agression ont été achetées.

Fiché S, connu pour islamisme radical, et troubles psychiatriques, l'agresseur a crié "Allah Akbar" au moment des faits, selon une source policière. Il aurait dit aux policiers l'ayant interpellé qu'il "ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine" et aurait aussi déclaré qu'il "en voulait" pour "ce qui se passait à Gaza" et que la France serait "complice de ce que faisait Israël" là-bas, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un point presse sur place.

Les enquêteurs vont se pencher sur le suivi médical de l'auteur, un homme au "profil très instable, très influençable", selon une source sécuritaire. Dans le même temps, le parquet fédéral allemand a précisé avoir ouvert une enquête sur cet attentat, en raison de la mort d'un touriste germano-philippin.

Ce que l'on sait de l'assaillant

Armand R. est un Franco-iranien de 26 ans, né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de parents réfugiés iraniens sans aucun engagement religieux. Cet ancien étudiant en biologie qui vivait chez ses parents en Essonne s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015. Il a très rapidement versé dans l'idéologie islamiste, selon le récit de Jean-François Ricard. Il avait noué des liens avec des individus ancrés dans l'idéologie jihadiste dont certains déjà actifs en zone irakienne.

Dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel en 2002, il est présenté avec le prénom "Iman", mais dans la sphère jihadiste il se faisait appeler "Amine" et demandait à ses parents de faire de même. Cet homme au "profil très instable, très influençable", selon une source sécuritaire à l'AFP, avait déjà été interpellé en 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour un projet d'action violente à La Défense, un quartier d'affaires à l'ouest de Paris.

A l'époque étudiant en biologie, il avait été condamné à cinq ans de prison pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans. Sorti de prison en 2020, il était suivi pour des troubles psychiatriques importants et était inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infraction terroriste (Fijait).

"Compte tenu de certains incidents, en particulier d'une prise de contact via les réseaux sociaux avec (...) le futur auteur de l'assassinat de Samuel Paty, le Pnat avait obtenu un renforcement des obligations auxquelles l'individu était soumis", a rapporté le procureur. Après une nouvelle expertise psychiatrique, il était soumis à une injonction de soins impliquant un suivi psychiatrique resserré et contrôlé par un médecin coordinateur, jusqu'à fin avril 2023. Fin octobre, sa mère avait signalé aux services de police son inquiétude quant au comportement de son fils, qui "se renfermait sur lui-même", a relaté le procureur antiterroriste.

L'assaillant, fiché pour radicalisation islamiste (FSPRT), a publié une vidéo de revendication en arabe sur les réseaux dans laquelle il fait allégeance au groupe Etat islamique. Cette vidéo était mise en ligne sur son compte X (ex-Twitter), qui comportait "de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine", selon le procureur antiterroriste. Mais pour l'heure, les enquêteurs ne savent pas quand elle a été tournée, mais elle a été postée en ligne "concomitamment" au passage à l'acte, selon cette source.