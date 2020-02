VIDÉO."Fatigué mais content", Novak Djokovic est de retour à Monaco

Depuis son succès à l’Open d’Australie, Novak Djokovic a multiplié les rendez-vous avec les médias. Mardi midi, à son arrivée à l’aéroport niçois, le Serbe a quand même accepté de revenir sur cette huitième victoire historique avant de retrouver les siens. Le tout en français.

Votre objectif, c’est toujours d’aller chercher des records?

Mon objectif maintenant, c’est de retourner à la maison, de revoir ma famille qui m’a beaucoup manqué. Je viens de passer six semaines sans mes enfants et ma femme. Je suis très content de les retrouver aujourd’hui (mardi). Après, je suis très fatigué mais très content d’avoir connu le succès à l’Open d’Australie. Je viens de vivre un grand début de saison, j’espère pouvoir continuer comme ça. Mats Wilander a déclaré que vous pourriez remporter 25 titres en Grand Chelem.



Votre avis?

(Rires) Maintenant, je ne pense pas à ça. Ce n’est pas réaliste aujourd’hui. Et puis, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent, qui ont beaucoup de qualités et qui progressent. Federer, Nadal et moi essayons toujours de jouer notre meilleur tennis en Grand Chelem. C’est mon principal objectif à cet instant de ma carrière.



Vous gagnez beaucoup de Grands Chelems, pourtant on dit que vous êtes toujours derrière dans le cœur des fans. Vous le ressentez aussi? ça dépend de l’endroit où je joue, de mon adversaire, de différents facteurs qui influencent l’atmosphère sur le stade. Ce que je peux dire, c’est que je suis un homme, que j’ai des émotions comme tous les autres joueurs, que je donne le meilleur de moi-même et que j’essaie d’évoluer comme meilleur joueur et meilleur homme.