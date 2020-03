Vers une annulation du Rolex Monte-Carlo Masters?

Alors qu’une conférence de présentation du Rolex Monte-Carlo Masters est initialement programmée le 19 mars à Paris, les organisateurs sont aujourd’hui dans l’expectative quant aux conditions d’organisation du Masters 1 000 sur le territoire français (Roquebrune-Cap-Martin), du 11 au 19 avril prochain.

"La décision n’est pas encore prise, a reconnu ce mercredi après-midi le gouvernement monégasque, qui est en contact avec les autorités françaises et l’organisateur afin d’aider à construire la meilleure solution possible dans un contexte contraignant. À ce stade, c’est essentiellement à l’organisateur qu’il incombe de décider de maintenir ou non l’évènement."

Mais le quotidien L'Equipe et d'autres médias spécialisés annoncent ce jeudi matin que le circuit ATP pourrait tout bonnement être mis sur pause pendant six semaines.

"Le Board de l'ATP devrait officialiser cette décision jeudi et le tennis féminin devrait suivre, tout comme probablement les circuits inférieurs", avance le quotidien sportif, évoquant une reprise des compétitions internationales pas avant le lundi 27 avril.

Programmé du 11 au 19 avril, le Rolex Monte-Carlo Masters serait ainsi sacrifié tout comme Indian Wells et Miami le sont déjà.

Le Ministre d’État de Monaco, Serge Telle, qui s’est entretenu avec le préfet des Alpes-Maritimes [le tournoi ayant lieu en France, à Roquebrune-Cap-Martin, ndlr] , avait déjà confirmé que, si le tournoi était maintenu, il sera soumis aux règles françaises imposées à toutes les compétitions sportives, c’est-à-dire pas plus d’un millier de personnes sur site.

Sachant que des centaines de personnes travaillent quotidiennement pour le tournoi, sans compter les joueurs et leur staff, il resterait alors peu de places pour le public chaque jour!

Dès mercredi, les organisateurs ont toutefois ouvert la porte à un huis clos dans un communiqué. "Si le tournoi devait se dérouler à huis clos, la Direction confirme à ses spectateurs que tous les billets achetés leur seront remboursés selon une procédure qui sera précisée ultérieurement."