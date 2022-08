Valentin Vacherot, le tennis en héritage à Monaco

Ils sont soutenus financièrement notamment par Sport for Life Foundation, basée en Suisse, ainsi que la société Solo Italia, et reçoivent l’appui des membres de la Fédération monégasque de tennis, qui sont également très présents pour les encourager. "C’est comme une deuxième famille", lance Valentin.

Aux côtés du Monégasque Benjamin Balleret, qui fut 204e joueur mondial et l’entraîne depuis un an, Valentin est pleinement en confiance. Ensemble, ils partagent d’abord et avant tout la même mère - Nadine, professeur de tennis, mais aussi les mêmes valeurs. Tous deux gros travailleurs, ils forment le noyau dur d’une équipe constituée également de Julien Wahl, préparateur physique de la Fédération monégasque de tennis et Vincent Stavaux, agent.

Et dans cette famille du tennis, Jean-Luc Allavena veille sur le jeune homme qu’il suit de près. Le Monégasque, ex-directeur du cabinet du Prince et homme d’affaires, également grand amateur de tennis, se souvient: "Son grand-père Jacques Balleret était mon professeur de mathématiques et tête de troisième série. Puis son fils, Bernard Balleret, est devenu premier joueur monégasque et 20 e Français. Avec Nadine, professeur de tennis, ils ont eu Benjamin qui a joué la Coupe Davis pour Monaco. Cette famille est enracinée en Principauté et inscrit son nom dans l’histoire du tennis monégasque."

"Monter dans les échelons de la Coupe Davis"

Lui est devenu membre du Monte-Carlo Country Club à 7 ans. Et il n’a plus jamais quitté le club. "Quand je voyais mon frère Benjamin de quinze ans mon aîné, j’étais fier de lui. Mais personne ne m’a poussé. Pas même mes parents, Nadine et Josse, qui se sont rencontrés sur un court de tennis. J’ai vraiment eu la passion. Dès 15 ans, j’ai su que je voulais en faire mon métier. Alors, après mes années de lycée à Albert-Ier, j’ai poursuivi dans une université américaine, au Texas, réputée pour conjuguer tennis et études et pour rejoindre mon cousin Arthur. Et je suis revenu avec un bachelor en business et management du sport. Représenter Monaco, c’est un privilège. Et nous voulons monter dans les échelons mondiaux de la Coupe Davis."

Benjamin et Valentin forment une équipe qui conjugue le travail à une entente fraternelle exceptionnelle. « Il sait que je suis impliqué à 200 % », explique Benjamin Balleret.

"Sa pleine maturité d’ici 3 à 4 ans"

Lui qui a arrêté sa carrière de joueur en 2016 s’épanouit depuis dans le coaching. "J’ai entraîné Gilles Müller pendant deux ans, Pierre-Hugues Herbert pendant quatre ans et Ilya Ivashka pendant six mois. Je crois en Valentin. Il est encore en développement. Ça ne fait qu’un an qu’il est dans le circuit. Il atteindra sa pleine maturité d’ici trois à quatre ans. J’ai envie de l’amener là où il veut être. Il a une motivation qui le porte au quotidien. Il a des qualités et des points forts qui me font dire qu’il peut aller jusqu’au bout de ses ambitions."

Et les objectifs sont clairement affichés : aider Monaco à gagner en Coupe Davis contre le Liban le mois prochain, se rapprocher du top 100 mondial et jouer les quatre Grands Chelem (Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et US Open).

Si Valentin s’est entraîné avec Bernard Balleret puis Thomas Oger, c’est aujourd’hui à Benjamin qu’il confie l’orientation de son travail. Et pas d’indulgence entre frères : quand il n’est pas en déplacement, il fait deux heures en salle et trois à quatre heures tous les jours au Monte-Carlo Country Club.