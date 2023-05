Pourquoi les records sont tombés pour la 116e édition des Rolex Monte-Carlo Masters

"Sans la baronne Elizabeth-Ann de Massy, qui était partie en guerre avec l’ATP, je ne sais même pas si nous aurions encore un tournoi. Mais ce ne serait certainement pas un Masters 1000. Ma mère me faisait assister à certaines de ses réunions, notamment par téléphone, justement pour que j’apprenne à me battre pour notre tournoi, notre club, notre Fédé avant tout. Et cela, ça restera ma priorité toute ma vie comme cela a été la sienne plus de 50 ans."

Directrice du Monte-Carlo Country Club, Mélanie-Antoinette de Massy est la gardienne d’un patrimoine et de spécificités à remettre en permanence au goût du jour. Pour cela, elle s’est notamment adjoint les services de David Massey, directeur du Rolex Monte-Carlo Masters aux vingt ans d’ATP dans les pattes. Complice, le binôme a planché sur l’apport de technologies, le renouvellement de l’expérience public et le confort des joueurs sans écorner l’état d’esprit familial des lieux et la qualité du tableau final. Un essai transformé selon les premiers chiffres et impressions sur site.

"La meilleure année"

"Nous avons battu un record de fréquentation avec 143.223 spectateurs sur site. C’était aussi la meilleure année pour la boutique du tournoi et pour la restauration. C’était complet les quatre derniers jours, comme toujours, mais nous avons surtout vu la différence les premiers jours, avec le lundi de Pâques qui nous a aidés aussi", résume David Massey.

Et les retours d’expérience n’ont pas tardé à fleurir selon Mélanie-Antoinette de Massy. "Il suffisait de voir l’attitude des gens. Les sourires, c’est important. Nous avons aussi eu des commentaires de gens qui fréquentent les tournois internationaux à l’année, la presse spécialisée, des membres de l’ATP, des agents de joueurs. Selon certains, l’espace d’une année le tournoi avait évolué de dix ans. Des joueurs nous ont aussi dit que c’était le, ou l’un, des tournois où ils se sentent le mieux. Ils se sentent à l’aise, sans pression en dehors des courts." Et pas seulement ceux qui ont élu résidence à l’année en Principauté.

"Le site est magnifique et il y a un superbe hôtel à deux minutes à pied pour les joueurs et leur entourage. Tout le monde veut venir et on essaye d’approuver toutes les demandes de badges", rappelle David Massey. "C’est fluide et familial, on sentait une certaine sérénité cette année. C’était très bon enfant", abonde la directrice du MCCC.

De bonnes ondes qui n’ont pas laissé insensible le board de l’ATP, qui avait délaissé Miami pour tenir sa réunion de tous les directeurs de tournois à Monaco, durant le Rolex Masters grâce à Chris Kermode, conseiller exécutif et représentant du tournoi à l’ATP. "Cela aide du rayonnement de la Principauté à l’international et c’est un honneur, se réjouit Mélanie-Antoinette de Massy. Ils ont beaucoup apprécié et la plupart reviendront même en dehors du tournoi."

L’ATP sous le charme

Un tournoi qui se voulait aussi un pont entre les générations, entre la présence d’anciens vainqueurs comme Borg et Muster et le suivi des jeunes générations via les réseaux sociaux. "On a investi comme jamais sur les réseaux sociaux et on peut déjà en mesurer les résultats, assure David Massey. Nous n’avons pas de chiffres précis mais notre communauté de followers s’est agrandie et on a touché 30 fois plus de personnes."

Une visibilité accrue aussi par l’apport de nouvelles images (drone, spider-cam, caméra en tribune) et de panneaux LED marquant les moments clés des matchs sur le central.

"Les gens étaient curieux de voir ce que je voulais faire et je me suis mis beaucoup de pression, confie après coup Mélanie-Antoinette de Massy. J’avais beaucoup insisté en amont sur ma volonté d’insuffler un nouveau dynamisme. Il était très important que l’on montre notre vision, David et moi. Toutes ces évolutions, nous avions travaillé discrètement dessus avant même l’édition 2022, aidés par Chris Kermode."

Changement de décor

Exit les tentes pointues et la moquette, cette année le village VIP s’était ainsi paré de gazon, barrières blanches et terrasses face à la mer. "D’ailleurs nos partenaires n’appelaient même plus ça le village VIP mais le jardin", se félicite Mélanie-Antoinette de Massy après le gros boulot de Carlo, responsable des espaces verts à l’année, et ses équipes, sublimé par des locations de plantes. "Je voulais quelque chose de très printanier et en lien avec Pâques, un mix de couleurs pastel. Nous avions aussi mis des bâches au pied des structures métalliques des tribunes pour les couvrir."

Deux semaines après le tournoi, les services techniques avaient déjà rendu les 23 courts aux membres du Country Club. Désormais, les équipes planchent à l’édition 2024... et de "gros projets" à terme.

Le chiffre 143.223 Pour la première fois cette année, la barre des 140.000 spectateurs est tombée lors des 116e Rolex Monte-Carlo Masters. Une hausse continue puisqu’avant covid le record était à 136 000 visiteurs. Les billets ont été vendus à 33% à des Français, 33% des Italiens, 12% Monaco, et 22% divers.