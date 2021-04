Tennis: tout ce qu'il faut savoir pour suivre les Rolex Masters malgré le huis clos

C’est ce qui surprend en premier en passant le portail du Monte-Carlo Country Club: le calme. À quelques heures du tournoi, le lieu est normalement en pleine ébullition, chargé de personnes s’affairant dans tous les coins du bâtiment et sur le court central encerclé par une forêt de tribunes pour asseoir quelque dix mille spectateurs autour du rectangle de terre battue.

Cette année, il n’en est rien ou presque. Bien sûr le terrain de jeu est fin prêt mais tout autour la quiétude règne presque. La raison est simple, les Rolex Monte-Carlo Masters n’accueilleront pas de public cette année. Le tournoi de tennis du 10 au 18 avril, pandémie oblige, se jouera à huis clos.

Une spécificité qui rend cette 114e édition toute particulière. "C’est une première dans l’histoire du tournoi, on espère que ce sera la dernière", prie Philippe Rialland, le directeur adjoint du tournoi. Une avancée tout de même, par rapport à l’an passé où la manifestation avait été annulée.

Toujours est-il que si la compétition sportive existe et promet d’être belle, l’événement qui d’ordinaire lance la saison de la Principauté ne sera pas aussi florissant. Pas de village VIP, pas d’hôtels et de restaurants pleins à craquer le week-end de la finale. Comme partout, la Covid-19 a contraint à l’adaptation… en attendant des jours meilleurs.

Comment suivre les matches?

Le central de Monte-Carlo est probablement l’un des mieux placés au monde ouvrant son horizon sur la Méditerranée. Cette "carte postale", les amateurs de tennis pourront en jouir derrière leur écran. Le fait qu’il n’y ait pas de hautes tribunes cette année ouvre largement le panorama pour les caméras au-dessus des joueurs.

L’ensemble du tournoi sera retransmis sur la chaîne Eurosport. Et la chaîne française C8, diffusera, elle, les demi-finales et la finale les 17 et 18 avril. Plusieurs chaînes internationales feront de même pour une diffusion des matches disputés à Monaco dans le monde entier.

Enfin, l’équipe du tournoi, pour donner un peu d’ambiance des Rolex Masters au public promet de faire vivre cette année plus que jamais les réseaux sociaux, en temps réel, afin d’offrir un contenu le plus riche possible aux amateurs de tennis privés de présentiel.

Qui pourra entrer dans le Monte-Carlo Country Club?

Outre le personnel de l’établissement, le public n’étant pas admis, seuls les joueurs et leurs staffs passeront les portiques du Country Club pendant les dix jours du tournoi.

Ainsi que quelques journalistes accrédités pour suivre la compétition, mais bien moins que d’habitude. Aussi, il n’y aura aucun contact physique entre les tennismen et les médias.

Les conférences de presse d’après match se feront cette année, virtuellement, sur Zoom.

Les joueurs priés d’attendre à l’hôtel

Les équipes ont réfléchi à un parcours minutieux dans les vestiaires pour éviter que les joueurs ne se croisent ou qu’ils ne soient pas trop nombreux dans les espaces communs, pendant les entraînements. Une nouveauté a été actée cette année.

Il sera demandé aux joueurs d’attendre le tour d’entrer sur le court… dans leur chambre d’hotel.

Ainsi, un petit délai, inscrit dans le déroulé du tournoi cette année, sera nécessaire pour leur permettre de faire le trajet depuis le Monte-Carlo Bay jusqu’au court central.

Quel contrôle sanitaire pour les équipes?

La direction du tournoi a déterminé deux "familles" parmi le personnel. La famille "organisation" qui ne devra avoir aucun contact avec les joueurs.

Puis la famille "compétition" étant proche des athlètes regroupant: personnel de court, arbitres, juges de lignes, médecins, équipe d’accueils. Ces derniers pour prendre leur fonction doivent présenter un test PCR négatif. Ils seront testés à nouveau avant l’ouverture samedi puis retestés tous les quatre jours pendant tout le tournoi.

Concernant les jeunes ramasseurs de balles, ils seront également testés pour le démarrage de la compétition.

Restaurant fermé, boutique ouverte

Le Monte Carlo Country Club étant situé sur le sol français, son restaurant réputé pour sa terrasse surplombant le rectangle en terre battue en contrebas, est par conséquent fermé. Et inaccessible pendant le tournoi, même pour les équipes travaillant sur place.

Pour ces derniers, la direction organisera les déjeuners avec des paniers repas à déguster en extérieur pour éviter les rapprochements. Idem pour la boutique, basculée en version on line.

Un lot de consolation pour les collectionneurs qui pourront s’acheter les items siglés 114e édition et les récupérer en click and collect devant le Monte-Carlo Country Club.