Tennis: Gaël Monfils forfait au Rolex Monte-Carlo Masters

Gaël Monfils, unique tête de série (n°10) chez les Français, qui devait jouer son premier tour contre l'Espagnol Pablo Andujar, s'est retiré du tournoi dont il avait atteint la finale perdue contre Rafael Nadal en 2016, qui reste son dernier match en Principauté. Le Parisien de 34 ans souffre encore d'un mollet, comme il l'a expliqué sur les réseaux sociaux.

"Je ressens une gêne en bas du mollet et celle-ci s'est amplifiée hier après-midi (samedi) lors de mon dernier entraînement (sur les courts du MCCC). Sur l'avis du staff médical, j'ai passé une échographie qui a confirmé l'étendue de la blessure. Je me vois donc dans l'obligation de reporter mon retour à la compétition. Je reste cependant optimiste pour la suite et je vais attaquer un protocole de soins spécifique pour revenir au plus vite".

Monfils n'avait plus joué depuis son élimination au premier tour de l'Open d'Australie. Un nouveau coup dur dans sa saison.

Les Bleus engagés à Monaco ont ainsi perdu leur principal atout. Après les éliminations de Corentin Moutet et Pierre-Hugues Herbert, en qualifications, ils ne sont donc que cinq à disputer le tableau final, dont Benoît Paire qui ouvre le bal ce dimanche contre l'Australien Jordan Thompson (3e match du court Rainier III).