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      "Avec les Français il va falloir être patient": Patrick Mouratoglou, l'entraîneu...

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      Chris Kermode (directeur de l’ATP), Francis Truchi (ex-directeur), la Baronne Elizabeth-Ann de Massy (présidente du comité du tournoi) et Zeljko Franulovic (directeur du tournoi) ont lancé l’édition 2019.

      Ciel bleu sur le tournoi

      Nadal défendra son titre au Rolex Monte-Carlo Masters

      Son premier Rolex Masters, sa mission, ses objectifs... le nouveau directeur du Monte-Carlo Country Club se confie

      PAR arnault Cohen Mis à jour le 07/03/2019 à 08:59 Publié le 07/03/2019 à 16:00
      Mis à jour le 07/03/2019 à 08:59 Publié le 07/03/2019 à 16:00
      Eric Seigle, directeur du MCCC, monte au filet.

      Eric Seigle, directeur du MCCC, monte au filet. Photo Jean-François Ottonello

      Son premier Rolex Masters, sa mission, ses objectifs... le nouveau directeur du Monte-Carlo Country Club se confie

      Par arnault Cohen Le 07/03 à 16h00 MàJ 07/03 à 08h59

      Dans le cadre de notre visite du nouveau bâtiment du Monte-Carlo Country Club, plus grand club de PACA en termes de licenciés, nous avons rencontré le nouveau directeur, Eric Seigle. Interview.

      Eric Seigle est le nouveau directeur du Monte-Carlo Country Club, depuis le 1er août 2018. Mais ce n’est pas un petit nouveau au MCCC, lui qui a poussé les grilles du mythique club de la Principauté en 1995, pour s’occuper des ramasseurs de balles.

      Lundi, lors de la remise des clés…

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