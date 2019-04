Sans ces femmes et ces hommes de l'ombre, il n'y aurait pas de Rolex Monte-Carlo Masters

Ce ne sont pas des stars de la balle jaune. Mais sans eux, les meilleurs joueurs de tennis du monde ne pourraient pas disputer le Rolex Monte-Carlo Masters. Sans eux, le public ne pourrait pas se restaurer, se faire plaisir dans les boutiques du club pour ramener un souvenir à la maison. Eux, ce sont les 650 intérimaires, 80 ramasseurs de balles, 80 juges de lignes, tous les employés du Monte-Carlo Country Club et des partenaires réunis pendant neuf jours dans l’écrin tennistique de Roquebrune-Cap-Martin.

Nous avons eu envie de braquer les projecteurs sur cinq d’entre eux.

Le préparateur des courts

Il n’est pas né de la dernière pluie, Michel Garcia, en termes de terrains de tennis en terre battue. La manière de les préparer, de les entretenir, de les façonner pour accueillir les meilleurs joueurs de la planète. Cela fait 30 ans qu’il s’occupe de ceux du MCCC - 37 ans qu’il y travaille. Pour lui, le Rolex Monte-Carlo Masters ne s’ouvre pas demain et ne dure pas neuf jours.

"Pour nous, tout a commencé en février, quand on a entamé la réfection de tous les courts." C’est-à-dire ? "On laboure la terre comme les paysans, puis on égalise, on planifie. Et enfin, on refait les lignes. Pour chaque court, on rajoute une à deux tonnes de terre battue. Ce n’est pas grand-chose, vous savez…" En effet, pour reconstruire totalement un court de tennis - aucun ne l’a été cette année, le court des Princes l’a été l’an dernier -, il faut 150m3 de terre, soit plus de 200 tonnes…

"Pour mes équipes, le tournoi a vraiment débuté il y a huit jours, poursuit-il, lorsque les joueurs ont commencé à arriver. Maintenant, ils sont tous là. Ils s’entraînent, ils veulent jouer, tous les jours, tout le temps. Il n’y a pas d’horaires. C’est beaucoup plus dur à gérer que pendant le tournoi." Surtout quand la pluie s’en mêle, comme c’est le cas cette semaine. Son téléphone sonne. Il donne des instructions. Raccroche. Et raconte : "Cilic ne veut pas quitter le court des Princes. Mais comme il pleut, c’est obligatoire, sinon le court va être très abîmé."

Le responsable de l’entretien des courts l’assure : "Le tournoi dure un mois pour nous."

Et sinon, ils sont sympas avec vous, les joueurs ? "Les meilleurs sont les plus sympas", sourit-il. D’autant plus quand ils vivent ici, en Principauté. À l’image de Djokovic, Cilic, Goffin et Wawrinka.