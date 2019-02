Salle d'interview, restaurant pour les joueurs, salle de fitness... On fait le point sur les nouveautés du 113e Rolex Masters de Monte-Carlo

Que de bonnes nouvelles dans la besace. Lors de la traditionnelle présentation du Rolex Monte-Carlo Masters, 113e du nom, le directeur du tournoi de tennis Željko Franulovic a dégainé quelques annonces du chapeau.

Si le mystère perdure toujours autour de la participation du Suisse Roger Federer, on sait d’ores et déjà que Rafael Nadal évoluera sur l’ocre monégasque pour défendre son titre et tenter de rafler une douzième victoire. "Il a été l’un des premiers à s’inscrire. Il y a aussi Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori, Karen Khachanov, Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás...", liste-t-il.