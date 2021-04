Rolex Monte-Carlo Masters: Lucas Pouille éliminé, il n'y a plus de Français

Pour la deuxième édition consécutive, il n'y aura donc plus de Français en quart de finale. Pour Pouille, en revanche, le tournoi sera à classer dans la case positive, car le Nordiste, qui a connu des problèmes au coude, avec une opération en juillet 2020, n'avait plus gagné deux matchs de suite depuis octobre 2019 à Tokyo.



Rapidement mené dans cette rencontre contre l'Espagnol d'un set et un break dans la deuxième manche, Pouille peut quand même nourrir des regrets car le Français de 27 ans a réussi à recoller au score et s'est même procuré deux balles de set à 6-5 sur le service de son adversaire, qui s'était fait une belle frayeur en se tordant la cheville un peu plus tôt.



Davidovich Fokina affrontera du lourd en quart de finale, puisque c'est le Grec Stefanos Tsitispas, vainqueur du Chilien Cristian Garin (6-3, 6-4) qui se dressera devant lui.

Photo Jean-François Ottonello