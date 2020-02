Rolex Monte-Carlo Masters : ce n’est pas que du tennis

Bien sûr, les plus grands joueurs du monde seront présents. À l’exception notable de Roger Federer qui, en allégeant son programme cette année, n’a pas retenu Monaco. Sinon, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont d’ores et déjà inscrits, et le directeur du Rolex Monte-Carlo Masters, Zeljko Franulovic, annonce que la plupart des joueurs du Top 20 devraient fouler les terres du Monte-Carlo Country Club, du 11 au 19 avril prochain (lire ci-dessous).

Mardi dernier, lors de la traditionnelle présentation du tournoi de tennis, au Monte-Carlo Bay, devant la presse et les partenaires de l’événement, Zeljko Franulovic a évidemment parlé tennis (lire nos pages sports du 12 février). Mais pas seulement. Loin de là. Voici, dans le registre de l’extra-sportif, ce qu’il faut retenir de la 114e édition du prestigieux Masters 1 000 de Monte-Carlo.

Les infrastructures

L’an dernier, un nouveau bâtiment, sur six niveaux, a été livré dans la partie basse du Monte-Carlo Country Club. Pendant le tournoi, il offre aux joueurs de nouveaux espaces : un restaurant, un lounge et une salle d’interviews. L’ATP a été très sensible à cet aménagement en attribuant un prix d’excellence au Rolex Monte-Carlo Masters (« Award of Excellence for most improved venue in 2019 »).

La Nuit du tennis

Ce sera la 28e du nom. La Grande Nuit du tennis 2020, à la Salle des Étoiles, ne manquera pas de sel. Rafa, Djoko et toutes les stars de la planète tennis auront droit à une soirée de gala avec, sur scène, les vingt danseurs de la troupe irlandaise qui cartonne dans le monde entier, « Spirit of the dance », mais aussi un jongleur russe du Cirque du Soleil et un illusionniste français.

Le match exhibition

À nouveau cette année, un match exhibition sera organisé en amont du tournoi, le samedi 11 avril. Cette fois-ci, deux joueurs du Top 10 s’affronteront pour de faux sur les jardins des Boulingrins, aux abords dune place du Casino qui doit être livrée à Pâques.

Le tirage au sort

Le 19 mars, on connaîtra la liste officielle des joueurs engagés. Le tirage au sort du tableau final sera réalisé le 10 avril, à 18 h 30, sur la terrasse des Thermes marins Monte-Carlo, en présence du vainqueur de la dernière édition, l’Italien Fabio Fognini.