Rolex Masters: "Nous sommes mobilisés comme pour une édition ordinaire"

À Monaco, ce sera tribunes vides. La décision de ce huis clos a été dictée par la préfecture des Alpes-Maritimes ?

En effet, la préfecture a pris cette décision en février voyant que la situation ne s’améliorait pas dans la région. On voit d’ailleurs aujourd’hui qu’elle ne s’est pas améliorée du tout. Mais dès février, les autorités du département ont préféré ne pas prendre de risques de nous demander de jouer le tournoi sans public.

Avez-vous envisagé de décaler la date pour espérer une fenêtre plus clémente ?

C’est trop compliqué. Le calendrier de l’ATP est très dense au niveau de tournoi. Décaler une date c’est très problématique. L’an dernier quand le tournoi a été annulé, nous n’avions même pas envisagé de reporter à une date ultérieure. Et nous avons remboursé tous les billets le jour de l’annulation.

Le montage des structures et du court central avait-il démarré au moment de la décision de la préfecture ?

Non heureusement. La décision est intervenue juste à temps, au moment où nous nous questionnions à savoir si nous montions ou pas les tribunes. Au final, nous n’avons érigé qu’une petite couronne de tribunes autour du court pour donner l’impression aux joueurs qu’ils jouent sur un court de tennis. Et cela nous permet de mettre en place les logos de nos partenaires. Avec un tournoi à huis clos, tous ces partenaires qui sont restés fidèles sont l’une des seules rentrées financières pour le tournoi, c’était important de leur donner de la visibilité.

En 2022, imaginez vous pouvoir cette fois organiser un tournoi avec public, comme on le connaît ?

On l’espère. Ça va dépendre de l’évolution de la pandémie et de la vaccination. Tant qu’il n’y a pas une immunité collective suffisamment importante grâce à la vaccination, difficile de revenir à quelque chose de plus normal, L’an prochain, si on peut accueillir à nouveau le public, ce sera magnifique même si, à mon avis, il faudra conserver les gestes barrières, les masques. Je ne pense pas qu’on puisse revenir à la vie d’avant aussi rapidement que ça.