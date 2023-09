Richard Gasquet sera présent au Saint-Tropez Open

Le niveau va encore monter d’un cran pour cette 3e édition du Saint-Tropez Open de tennis. Cette année, le concours accueillera des grands noms de la discipline, avec en tête d’affiche le Français Richard Gasquet.

C’est la première fois que le 55e joueur mondial participera au tournoi en tant que "grand favori ".

Dernièrement, il a remporté un seizième titre lors de l’ATP 250 d’Auckland. " Richard est venu s’entraîner après le confinement à Saint-Tropez et il a été agréablement surpris par les installations. Il a très vite répondu à l’invitation et c’est un honneur de l’avoir avec nous cette année", s’est réjouit Benjamin Rousseau, directeur du tournoi et du tennis club de la cité du Bailli.

Le plus haut rang de la catégorie challenger

Mais ce n’est pas tout, plusieurs autres tennismen du top 100 mondial se départageront sur les terrains municipaux Pierre-Philippot. Parmi eux, l’autrichien Sebastian Ofner n° 58, ou encore les Français Grégoire Barrère et Quentin Halys, respectivement 59e et 70e au classement de l’ATP 2023. "Le meilleur joueur de la première édition était 147 mondial. Cette année, c’est le sportif le moins bien classé ", détaille Christophe Coutal, adjoint au sport. "Nous allons continuer d’intensifier la compétition en franchissant une troisième étape. En seulement deux ans, nous sommes passés de 80 à 125 points pour le vainqueur, soit le plus haut rang la catégorie challengers ", renchérit le professeur de l’Union sportive tropézienne.

Et pour cause, ce tournoi inscrit dans la section ATP challenger tour est catégorisé comme la seconde division du circuit professionnel. L’élu abonde: " Pour les jeunes joueurs, c’est l’opportunité de décrocher un trophée. Pour les plus aguerris, c’est le moment de collecter quelques points au classement. "

"Saint-Tropez sur la scène du sport mondial"

Pour cette troisième année, l’organisation a donc souhaité miser sur "l’excellence de cette compétition ", en attirant les plus grands professionnels. Pour atteindre cet objectif, le tennis club a travaillé main dans la main avec l’académie de tennis de Jo-Wilfried Tsonga et Thierry Ascione. "Nous avons des ambassadeurs et organisateurs de renom pour nous aider à mettre le village sur la scène du sport mondial. C’est un honneur de pouvoir offrir aux Tropéziens une compétition inédite avec des tableaux de prestige ", insiste Benjamin Rousseau.

Pour permettre une plus grande visibilité, les phases de poule seront gratuites et accessibles au plus grand nombre. Seules les demi-finales et la finale seront payantes. L’opportunité pour l’organisation de séduire davantage les locaux à ce sport de raquette.

Pour les amateurs, la billetterie est déjà disponible sur le site de l’évènement (1).

1. Les billets sont accessibles au prix de 15 euros sur https://www.saint-tropez-open.com/billeterie/