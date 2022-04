Résultats, forfait de Monfils, programme de lundi: on fait le point sur le Masters 1000 de Monte-Carlo

Il faudra encore attendre un an avant de retrouver Gaël Monfils à Monte-Carlo. Le Parisien, qui n’a plus disputé un match depuis sa finale perdue en 2016 contre Rafael Nadal, a déclaré forfait dimanche en milieu d’après-midi. "Depuis Miami (fin mars), j’ai un peu mal au pied. Je suis arrivé ici j’ai fait une bonne semaine d’entraînement. Mais aujourd’hui j’ai passé une dernière imagerie et finalement ça ne va pas dans le bon sens", a-t-il expliqué devant la presse.

"A ce moment-là de ma carrière, c’est mieux de se reposer un peu pour aller chercher les gros objectifs que j’ai. On a pris la décision de se retirer malheureusement une nouvelle fois du tournoi".

"Jouer jusqu’à mes 40 ans"



C’est un coup dur pour pour le clan tricolore, déjà pas bien fourni (réduit à 4 joueurs). Et c’est assurément la meilleure chance qui jette l’éponge. Car à 35 ans, la Monf’ reste extrêmement compétitif. Vingt-deuxième joueur mondial, quart de finaliste à l’Open d’Australie, seulement battu par Alcaraz, la nouvelle terreur du circuit, à Indian Wells (en 8e), Gaël Monfils restait sur un début de saison 2022 prometteur. Alors que son grand copain Jo-Wilfried Tsonga est en tournée d’adieux, son cadet d’un an a voulu rassurer ses fans. Pour lui, la retraite n’est pas pour bientôt.

"Normalement, si tout se passe bien, je serai le dernier (des ‘‘quatre mousquetaires’’) à fermer les wagons. J’ai prévu de jouer encore quatre ans, au moins pousser jusqu’à mes 40 ans si mon corps me le permet. Je fais attention, je m’écoute un peu plus. J’ai de petites douleurs, j’essaie d’être plus intelligent là-dessus. J’ai encore 4 ans facile à casser les couilles aux petits jeunes".

Aucun Bleu passe en qualifications

Aucun Français n’a réussi à passer les qualifications, sur les quatre engagés. Après Gaston, Mannarino et Van Assche, éliminés samedi au premier tour, Benjamin Bonzi, pourtant tête de série n°1 des qualifs, a perdu dimanche, lors du deuxième tour face au Tchèque Jiri Lehecka (6-4, 6-3).

Programme de lundi 1er tour, (à partir de 11h) :

Court Rainier III :

Fognini (Ita) - Rinderknech (Fra) ;

Wawrinka (Sui/WC) - Bublik (Kaz) ;

Coric (Cro) - Sinner (Ita/9) ;

Tsonga (Fra/WC) - Cilic (Cro).

Court des Princes :

Korda (USA) - Van de Zandschulp (P-B) ;

Khachanov (Rus) - Schwartzman( Arg/12) ; Carreno-Busta (Esp/13) - Baez (Arg/Q) ; Hurkacz (Pol/11) - Dellien (Bol/Q).

Court n°2 :

Ramos-Vinolas (Esp) - Griekspoort (P-B) ;

De Minaur (Aus) - Zapatta Miralles (Esp/Q) ; S. Tsitsipas - P.Tsitsipas (Gre) - Golubev - Sonego (Kaz-Ita)

Court n°9 :

Cabal - Farah (Col) - Gille - Vliegen (Bel)

Munar (Esp/Q) - Delbonis (Arg)...