Rafael Nadal forfait pour le tournoi de Monte-Carlo

Alors que le Rolex Monte-Carlo Masters débute en fin de semaine sur les courts du Monte-Carlo Country Club à Roquebrune Cap-Martin (8-16 avril), Rafael Nadal, qui a remporté onze fois le tournoi (la dernière fois en 2018), a annoncé ce mardi matin sur son compte Instagram qu'il n'est pas encore prêt pour reprendre au plus haut niveau.



"Je ne suis pas encore prêt à jouer au plus haut niveau et je ne pourrai donc pas participer à l’un des tournois les plus importants de ma carrière, celui de Monte‐Carlo. Malheureusement je ne suis pas encore en mesure de jouer avec le maximum de garanties. J’espère revenir bientôt à la compétition", a expliqué l'actuel 14e mondial, absent depuis sa blessure à la jambe gauche au 2e tour de l’Open d’Australie le 18 janvier dernier.