Rafael Nadal déclare forfait pour Roland-Garros et évoque une retraite l'année prochaine

C'est de plus en plus attendu. Rafael Nadal, vainqueur à quatorze reprises de Roland-Garros, a annoncé son forfait pour l'édition 2023 des Internationaux de France (25 mai - 11 juin).

Blessé au psoas-iliaque gauche (inflammation de grade 2), il a été contraint à renoncer.

Une retraite l'année prochaine?

"Pour moi, ce n'est pas possible de jouer à Roland-Garros. Ce n'est pas ma décision mais celle de mon corps", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Majorque. Et d'ajouter: "La blessure dont j'ai souffert en Australie n'a pas évolué comme on le souhaitait".

L'ancien numéro 1 mondial a par ailleurs annoncé que "l'année prochaine" serait sans doute sa "dernière année" sur le circuit.

Âgé de 36 ans, l'Espagnol a remporté 22 tournois du Grand Chelem, comme Roger Federer et Novak Djokovic.