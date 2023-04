"Première fois qu’on dépasse les 140.000 spectateurs": David Massey dresse le bilan du 116e Rolex Monte-Carlo Masters

C’est la tradition. Après l’effort, c’est l’heure du bilan. Le néodirecteur du tournoi, David Massey, l’a dressé en évoquant notamment la fréquentation record, les nouveautés de 2023 et les réseaux sociaux…

Globalement, quel bilan tirez-vous de cette 116e édition ?

Nous sommes très satisfaits. On a réussi à mettre en place tout ce qu’on a voulu faire. Les installations du village, les panneaux en LED (sur le court Rainier III, NDLR) qui ont rajouté ce petit quelque chose en plus, surtout le soir. On a été chanceux avec la météo, d’autant plus que c’est quelque chose qu’on ne peut pas contrôler du tout. On a eu deux sessions avec une mauvaise météo mais on a eu du grand soleil la plupart du temps et de très beaux matchs, très compétitifs. On était aussi ravis de voir le double avec Tristan-Samuel Weissborn et le Monégasque Romain Arneodo aller aussi loin avec leur invitation (ils se sont inclinés en finale après avoir obtenu deux balles de match, NDLR).

Un mot sur l’affluence ?

On a eu plus de 142.000 visiteurs. C’est la première fois que le tournoi dépasse les 140.000 spectateurs. On a eu beaucoup de monde dès le samedi, premier jour du tournoi. On a atteint des records dans tous les domaines avec la restauration, les boutiques… Sur le train aussi, on a dépassé les 23.000 personnes qui l’ont emprunté, dès le samedi, des demi-finales alors que le record en 2017 était de 22.000.

Comment vous l’expliquez ?

On a eu un beau tournoi en 2022, on avait eu 9 jours de soleil. Ce n’est pas seulement grâce au tennis. Je pense que les gens ont hâte de sortir, de se retrouver dans de gros événements sportifs. Je crois que la Fête du citron à Menton a aussi battu un record. Les gens veulent profiter des belles journées.

Est-ce que vous étiez inquiet lorsque Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime ont annoncé leur forfait le même jour ?

Non parce qu’il y a une profondeur de tableau dans un Masters 1 000. Malgré cela, on avait 8 joueurs du Top 10 et 16 parmi le Top 20. Cette profondeur permet, même si certains joueurs se retirent, d’avoir un tableau exceptionnel. C’est vrai que c’est exceptionnel aussi d’avoir tout le monde mais c’est le sport.

Un mot sur le nouveau système de portiques de sécurité qui a été mis en place cette année ?

Ça a extrêmement bien fonctionné et a permis à 4.000 personnes par heure de passer les portes sur les entrées 2, 3 et 4. C’était une première en France, même en Europe continentale je crois.

Les réseaux sociaux ont également été une source de satisfaction ?

Oui, c’est la première fois que le tournoi a investi autant dans les réseaux. On a eu au moins 30x plus de visites sur les réseaux sociaux qu’en 2022 alors qu’on avait eu Neymar avec Djokovic (une séquence de rencontre entre les deux sportifs, NDLR) qui était devenu viral. Je n’ai pas encore les résultats finaux mais on a travaillé avec ATP Media et Digital Media à Monaco, qui se sont occupés de la production de contenus. J’avais demandé à notre comité d’investir dans ce domaine parce que sur site on a dépassé les 140.000 personnes mais on sait qu’on a beaucoup plus de gens qui nous suivent de loin. On a les télévisions aussi bien sûr, mais les réseaux sont très importants pour nous donc on voulait vraiment avoir quelque chose qui permettait aux gens qui nous suivent de loin d’avoir accès à tous les moments du tournoi.

Lors de votre conférence de presse de fin de tournoi, vous avez évoqué des améliorations à faire pour la prochaine édition…

On étudie chaque secteur parce qu’on veut toujours tout améliorer du mieux possible. J’ai déjà plusieurs idées mais je ne veux pas en parler trop tôt. On veut optimiser l’espace que nous avons, je pense aussi à des finitions sur le site, même si on était très satisfait cette année, ce sont des petits détails qu’on souhaite améliorer.

Vous retournez déjà au travail ?

Oui, même pendant le tournoi on travaillait pour 2024 ! On a déjà reçu des candidats pour l’appel d’offres pour la restauration sur site.On prendra la décision fin juillet.