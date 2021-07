Premier Wimbledon, défense de Benoît Paire, bilan français... Le Varois Antoine Hoang s'exprime sans concessions

Oui, l’herbe est parfois plus verte chez le voisin. C’est sans doute le constat fait par le tennisman varois, Antoine Hoang, après son parcours sur le gazon anglais de Wimbledon. Une pelouse que l’enfant du TC Littoral de Toulon a découvert cette semaine, après s’être extrait pour la première fois de sa carrière des qualifications du tournoi londonien, disputées à Roehampton et "dans des conditions rocambolesques".

Vainqueur en cinq sets (4-6, 7-6, 6-7, 6-3, 6-2) d’un premier tour qui le mettait mardi aux prises avec le chinois Zhizhen Zhang (178e mondial), le 156e joueur mondial a chuté le lendemain en trois sets (7-5, 6-4, 6-4) face à l’Américain Sebastian Korda (50e à l’ATP). Mais contrairement à Richard Gasquet, Gaël Monfils, Jérémy Chardy et tant d’autres, Antoine Hoang est rentré de Londres avec le sourire.

Soulagé, rassuré, le Varois s’accorde quelques jours de repos avant de repartir pour des tournois challengers en Europe et de se lancer fin août dans les qualifications de l’US Open. Avec le plein de confiance.

Antoine, avant d’entrer pour la première fois de votre carrière dans le tableau principal de Wimbledon, vous parliez dimanche dernier de "bouffée d’air" et même de larmes qui avaient coulé suite à votre parcours en qualifications. On imagine qu’avec une victoire sur ce premier tour, vous rentrez de Londres avec le sourire…

Oui, car je me suis prouvé que je pouvais gagner des matchs à l’arrache, que je pouvais remporter des matchs très tendus. Et ce tournoi va beaucoup m’aider pour la suite. Je pense m’être libéré d’un poids.

Ces larmes ne sont-elles pas aussi un peu liées au contexte et à ces bulles sanitaires dans lesquelles vous êtes contraint d’évoluer?

Sans doute. Car ça faisait cinq à six semaines que je faisais hôtel-club-hôtel, et je pense que l’on sous-estime les effets de ces bulles. C’est assez pesant. Pour nous, c’est comme un confinement. Et on a beau dire que l’on la chance de faire de beaux tournois, je trouve ça très dur. Surtout quand on enchaîne les défaites. À une certaine période, je ne prenais plus de plaisir et je me demandais ce que je faisais de ma vie. Et puis en deux jours, avec la magie de Wimbledon et ce parcours, la passion est revenue. Et j’étais soudainement le plus heureux des hommes.

Un bonheur qui contraste avec le mal-être de votre compatriote Benoît Paire. Lui semble particulièrement souffrir de ces bulles sanitaires. Vous comprenez ses sorties médiatiques et son attitude sur le terrain? Il s’est fait sortir au premier tour de Wimbledon dans un match qui s’est terminé par un avertissement pour refus de jouer…

Ce n’est pas vraiment à moi d’en parler, mais Benoît est quelqu’un de sensible et il a besoin d’être soutenu par le public. Avec ces tournois joués sous bulle, on ne peut même plus prendre un selfie ou signer un autographe. Il y a une distance qui est mise entre le public et les joueurs et je comprends son malaise. Tout ce qu’il aime dans le tennis, on lui retire.

Alors je n’ai pas de conseil à lui donner, mais peut-être qu’il devrait faire comme Kyrgios (Nick Kyrgios, joueur australien, ndla) et faire, comme lui, moins de tournois. Parce que c’est dommage ce qui lui arrive, ça donne une mauvaise image de lui, alors que c’est un super type.

Il n’est malheureusement par le seul Français en plein doute. À Wimbledon, le tennis français vient de signer le plus mauvais bilan de son histoire depuis 1981. Comment expliquez-vous ce marasme? Qui fait par ailleurs suite à un fantomatique tournoi de Roland-Garros côté français…

On est quand même quatre Français à être sortis des qualifications à Wimbledon. Pour les autres, je pense qu’Ugo (Humbert, éliminé en cinq sets par Nick Kyrgios, ndla) peut avoir des regrets. Richard (Gasquet, sorti au second tour par Roger Federer, ndla) n’a pas eu un bon tirage. Mais plus globalement, il y a un trou entre deux générations, qu’il va falloir combler.

À 25 ans, vous faites plutôt partie de la nouvelle génération. Comment comptez-vous poursuivre après Wimbledon?

Je vais me reposer quelques jours et puis je vais repartir sur des tournois challengers en Europe, et notamment aux Pays-Bas. Enchaîner après Wimbledon, c’est sympa et ça me donne confiance pour les qualifications de l’US Open [fin août]. Je sais que je suis capable de le faire.