PHOTOS. Novak Djokovic, numéro un mondial de tennis, s'est entraîné au Tennis club de Menton

Situé en plein centre-ville, les huit courts sont baignés de soleil en cette matinée du mercredi. Seul un petit comité de chanceux, dont quelques enfants du club, s’est massé autour de la caravane du champion.

Même si l’un des professeurs plaisante avec ses élèves en leur rappelant que "c’est peut-être Novak Djokovic, mais la vraie légende se tient face à vous en ce moment même".

Un sourire dissimulé sous son masque, un signe de main et voilà Novak Djokovic qui se dirige vers le court. L’ambiance est détendue. Quelques exercices physiques plus tard pour se mettre en jambe et voilà le serbe qui retrouve tout son sérieux au moment de taper la petite balle jaune. Derrière les grillages, les enfants sont ravis, et les adultes ne sont pas en reste.

"C’est aussi un avantage pour l’image du club, rappelle Gilles Perez. Car Menton est une ville de tennis. Fin juin-début juillet, nous organisons l’Open de Menton, qui réunit chaque année les meilleurs joueurs français. Et notre ITF seniors plus est un des 17 plus gros tournois mondiaux dans cette catégorie, où plus de 300 joueurs venus du monde entier font le déplacement. Quelques joueurs et joueuses professionnels viennent aussi régulièrement s’entraîner ici. Alors, avoir Novak Djokovic le temps d’une journée, ça ne se refuse pas."

Ce mercredi, une légende a foulé les courts mentonnais, un "lieu qui était là avant tout le monde, avec une terre-battue de très bonne qualité."

Un entraînement avant le combat pour Novak Djokovic qui disputera sur cette surface, dès le 10 avril, le Rolex Monte-Carlo Masters, en Principauté. Un tournoi qu’il a déjà remporté à deux reprises.

Le calme avant l’agitation, et faire profiter le Tennis club d’un autre moment d’histoire.