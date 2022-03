Nadal, Medvedev, Djokovic, Tsitsipas... Le Top 10 mondial sera présent au Rolex Monte-Carlo Masters (9-17 avril)

La compétition se déroulera du 9 au 17 avril sur les courts du Country-Club (MCCC). Après l’édition 2021 marquée par la pandémie et disputée à huis clos, place aux retrouvailles avec le public.

Tirage du tableau le 8 avril

C’est sur les terrasses des Thermes Marins de Monte-Carlo, que sera donné le coup d’envoi, avec un tirage au sort, organisé le vendredi 8 avril à 17h, en présence du tenant du titre Stefanos Tsitsipas.

La finale inédite du Rolex Monte-Carlo Masters 2021, qui l’avait opposé à Andrey Rublev, un autre jeune talent, avait incontestablement apporté un vent de fraîcheur sur l’épreuve ainsi que le circuit ATP.

Plateau exceptionnel

Cette cuvée 2022 s’annonce exceptionnelle, concernant le plateau. Aux côtés du n°1 mondial actuel, Daniil Medvedev, vainqueur du dernier US Open, l’ensemble des joueurs du top 10 participeront à la compétition, dont Novak Djokovic, vainqueur de 3 Grand Chelems en 2021, Rafael Nadal, 11 fois vainqueur du tournoi et récent vainqueur de l’Open d’Australie, Alexander Zverev, champion olympique et Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre.

Côté Français, seront présents la plupart des joueurs tricolores dont notamment Gael Monfils et Ugo Humbert.

S’ajouteront à ce tableau final : les 7 joueurs issus du tableau de qualification, ainsi que les 4 wild-cards, soit un total de 56 joueurs.

Mardi, Zeljko Franulovic a dévoilé les 2 premières wild-cards : le Suisse Stan Wawrinka et Jo-Wilfried Tsonga feront partie de la fête ! Bref, que du bonheur pour les amateurs de tennis et de la Principauté.

www.rolexmontecarlomasters.mc