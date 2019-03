Nadal, Djokovic mais pas Federer... Le plateau du 113e Rolex Monte-Carlo Masters a été dévoilé

Zeljko Franulovic, directeur du tournoi, a présenté les grandes lignes du tournoi et dévoilé la liste des 45 joueurs acceptés directement dans le tableau final.

Figurent en tête de liste Novak Djokovic et Rafael Nadal les numéros 1 et 2 mondiaux ainsi qu’Alexander Zverev N°3 et Dominic Thiem N° 4, récent vainqueur à Indian Wells suivi par Kei Nishikori N°6, Kevin Anderson N°7 ainsi que tous les meilleurs joueurs français avec à leur tête Gaël Monfils, Lucas Pouille et Jo-Wilfried Tsonga qui viennent tous les trois de confirmer leur retour en forme depuis l’Open d’Australie.

Bref, le grand monde sera là à l’exception de Roger Federer. A moins que le Suisse ne soit l’invité de dernière minute...

Ce seront donc, 25 des 30 meilleurs joueurs du monde qui seront présents cette année à Monte-Carlo.

Rappelons que Nadal a remporté onze fois le tournoi (dont 8 fois consécutives de 2005 à 2012). Il a aussi gagné en 2016, 2017 et 2018. Il sera donc là pour défendre son titre.