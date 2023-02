"Mon classement n’est pas représentatif de mon réel niveau": les confidences du tennisman monégasque Lucas Catarina

Lucas, tu as apporté ce deuxième point synonyme de break pour clôturer le premier jour. C’était important?

Oui ça l’était, bien évidemment. On savait de base que la rencontre allait être serrée puisqu’ils avaient de très bons joueurs. A vrai dire, ce n’était pas un tirage rêvé face à une nation au niveau élevé. Chaque point était important. Valentin m’a mis dans de bonnes dispositions et a insufflé cette dynamique que je voulais conserver. J’avais à cœur de jouer ce match et de bien faire après avoir connu quelques soucis physiques l’an dernier.

Malgré ton statut d’outsider, tu as fait le job… Décidément tu affectionnes cette terre battue?

Sur le papier, je n’étais pas favori mais mon classement je n’y pense pas, car il n’est pas représentatif de mon vrai niveau et je connaissais aussi mon adversaire avec qui j’ai été sur les mêmes tournois pendant longtemps. Sauf que l’an dernier, il était bien mieux que moi. J’estimais que c’était du 50-50 et après un bon début d’année sur les tournois Futurs, j’ai pu retrouver une certaine confiance. Et avec ça, on joue mieux les moments clés d’un match, à 30-30, sur balle de break ou autre. C’est une très bonne victoire, qui montre ce que je suis capable de faire. Jouer ici, à Monte-Carlo, est toujours particulier pour moi devant mes proches, et je l’ai encore prouvé.

La prochaine étape sera en septembre avec un match pour atteindre l’élite mondiale…

On a une super équipe, un groupe de potes avec un état d’esprit irréprochable. On a hâte d’être en septembre pour écrire un peu plus notre histoire. On sait qu’on peut battre de bonnes équipes. Le tirage au sort sera forcément déterminant comme toujours dans cette compétition. Recevoir est toujours important. On a confiance en nous, et on croît en nos chances pour aller le plus loin possible.

Après une saison 2022 compliquée, tu débutes mieux 2023 avec 13 victoires en 17 rencontres. Quelle a été la clé?

2022 n’a pas été une grande réussite à cause de plusieurs raisons qui me sont personnelles. Ça fait partie du sport de haut niveau et il faut savoir tourner la page. Je me suis bien entraîné cet hiver, et j’ai remis les compteurs à zéro pour bien commencer l’année. Ça fonctionne pour le moment. Je sais que sur certains matchs, je peux viser haut. Maintenant, c’est à moi d’avoir cette régularité sur une année complète, que ce soit physiquement ou mentalement.