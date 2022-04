Gaël Monfils, joueur de tennis français, 22e mondial: "À l’époque, c’était différent"

Votre souvenir du tournoi de Cap-d’Ail?

Si mes souvenirs sont bons, j’avais joué l’ITF de Cap-d’Ail en 2002. C’était un de mes premiers tournois chez les juniors. À l’époque, je n’avais que 15 ans, et je m’étais incliné au premier tour. J’avais fait mieux une semaine plus tard à Istres avec une demi-finale. Je suis revenu l’an dernier pour une séance d’entraînement juste avant Monte-Carlo avec mon épouse Elina. C’était sympa de revenir dans ce superbe cadre et voir les jeunes à côté.

Vous avez été numéro 1 mondial chez les juniors. Quelle est votre analyse de ce circuit?

Le circuit junior est une étape importante dans la formation des plus jeunes. Ils peuvent se mesurer aux meilleurs des autres pays et apprendre beaucoup de ces expériences. Mais c’est loin d’être une fin en soi d’être performant chez les juniors. C’est une étape dans l’apprentissage et l’immédiateté des résultats ne doit pas être la priorité. Les joueurs sont encore en phase de développement et doivent pouvoir regarder plus loin.

Comment se passe la transition jusqu’au circuit professionnel ?

De mon côté, j’ai eu beaucoup de chance car tout est allé très vite pour moi. J’ai été dans le top 100 à mes 18 ans. À l’époque c’était différent, et les tops juniors figuraient déjà parmi les 200 meilleurs mondiaux. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, il y a une plus grosse densité de joueurs. Il faut désormais 3-4 ans en moyenne pour effectuer cette transition. C’est une des raisons pour lesquelles il est important de mixer ITF Juniors et Seniors assez rapidement pour acquérir de l’expérience.