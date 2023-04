L'interview croisée des deux jeunes espoirs français qualifiés pour les demi-finales de l'Open Junior de tennis de Cap-d'Ail

Voilà 12 ans qu’un Français ne s’est pas imposé à Cap-d’Ail. Le directeur du tournoi Jean Malaussena en tremble d’impatience, bien que la perspective d’un titre ne faisait pas forcément partie des plans de Paul Barbier Gazeu et Tiago Pires, tous les deux « têtes de série » 1 et 2, autrement dit les deux mieux classés inscrits cette semaine. Désormais aux portes de la finale, les Français initialement en quête de confiance se rapprochent doucement d’un « exploit » que Laurent Lokoli et Lucie Wargnier sont les derniers à avoir réalisé en 2011 et 2014.

Portaits croisés.

Les attentes du circuit Junior

PBG: "Forcément il y a des attentes, on les ressent. J’essaie de faire le plus abstraction possible de tout ce qu’il y a autour de moi. J’essaie de me concentrer sur mes entraînements, mes tournois, mes projets et pas sur les résultats. Par exemple à Roland Garros, on est Français et on a envie d’aller loin donc il y a une sorte d’attente naturellement. Ce n’est pas facile mais on fait de notre mieux."

TP: "Je ne fais pas trop de bruit. Je me suis blessé au moment où j’aurais pu faire parler de moi. L’attente, je l’ai envers moi-même. Je me mets plus de pression que les gens autour de moi. Je joue pour moi, pas pour les autres. Il y a forcément de l’attente. Je suis suivi par la Fédération depuis tout petit. L’objectif c’est de rendre ce qu’ils me donnent."

La vie sur le circuit, loin des proches…

PBG: "Forcément il faut aimer voyager, découvrir d’autres pays, le décalage horaire. Il faut apprécier. Ce n’est pas tout le temps facile mais c’est une chance de découvrir plusieurs cultures. C’est quelque chose avec lequel j’avais du mal au début mais à force de voyager on prend de plus en plus de plaisir. On s’habitue à moins voir les amis et la famille."

TP: "Je suis parti à 12 ans de chez moi, je suis allé à Poitiers. Les six premiers mois ont été difficiles mais je me suis habitué. Je suis content quand je vais voir ma famille. Je ne vais pas dire qu’en tant que joueurs de tennis on est plus matures que les autres mais je pense qu’on a plus de vécu avec tous ces voyages loin de la famille. On apprend beaucoup de choses. À 17 ans j’ai l’impression d’avoir la maturité de quelqu’un de 25 ans. Je le vis super bien, je fais ce que j’aime."

Leurs idoles

PBG: "En grandissant j’ai regardé Federer. Nadal aussi. Je me suis beaucoup inspiré des 3, avec Djokovic. J’ai un revers à une main aussi donc j’essaie de m’inspirer de Federer. Ils ont une combativité et un mental hors du commun donc on essaie de s’inspirer de ça mais ce n’est pas facile [rires]."

TP: "Federer. Donc de voir Ivan (Ljubicic, ancien entraîneur du Suisse présent au tournoi pour aider les jeunes Français), ça me fait quelque chose. Je n’ai pas le même style de jeu que Roger mais c’est lui qui m’a fait aimer le tennis. C’est lui qui m’a fait rêver. Quand j’étais petit je me levais à 3 h du matin pour le regarder. J’ai même rêvé que je jouais contre lui!"

La perspective de l’échec

PBG: "Forcément on y pense même si on essaie d’y penser le moins possible. C’est dans un coin de nos têtes. On sait que ce qu’on veut faire plus tard, seulement 100 ou 150 joueurs y arrivent vraiment. On est conscient qu’il y a un gros risque d’échec mais on va sur le court tous les jours pour l’éviter."

TP: "Tous les joueurs ont eu des moments où ils ont voulu d’arrêter. J’ai eu envie d’arrêter. Je me suis cassé deux fois une vertèbre, j’ai eu une fracture du coude. J’ai eu de grosses blessures qui ont fait que récemment j’ai pensé à arrêter. Le plus dur ce n’est pas de guérir mais de revenir. J’essaie de donner le meilleur de moi-même tous les jours et on verra bien ou ça me mène."

Aloïs Beust, ancien joueur professionnel Photo Y.D..