Les 20 meilleurs joueurs mondiaux seront au Rolex Monte-Carlo Masters

C’est à l'occasion d’un déjeuner de presse organisé à Paris que David Massey, le nouveau Directeur du tournoi, a dévoilé la liste des 45 joueurs admis d’office dans le tableau final et présenté les grandes lignes du Rolex Monte-Carlo Masters 2023 (du 8 au 16 avril).

David Massey a ainsi annoncé la participation des 20 premiers joueurs au classement ATP (1), avec à leur tête le serbe Novak Djokovic. Il faudra également compter sur le jeune espagnol Carlos Alcaraz (N°2), Stefanos Tsitsipas (N°3), le danois Casper Ruud (N°4), l’américain Taylor Fritz (N°5), Daniil Medvedev (N°6), Andrey Rublev (N°7), Holger Rune (N°8), sans oublier Félix Auger-Aliassime (N°10) et Rafael Nadal (N9), éloigné des courts depuis le mois de janvier en raison d’une blessure.

"Rafa était le premier inscrit. Il a vraiment envie de participer au Rolex Monte-Carlo Masters et il se donne toutes les chances pour pouvoir participer à ce tournoi qu’il affectionne tant et qu’il a remporté onze fois en simple, dont un record de huit titres consécutifs entre 2005 et 2012", a précisé David Massey, le successeur de Zeljko Franulovic.

Côté Français, seront présents la plupart des joueurs dont Gaël Monfils (N°35), Richard Gasquet (N°36), Benjamin Bonzi (N°37).

Le lancement de cette 116e édition sera donné au cœur de la Principauté, à l’occasion du tirage au sort du tableau final organisé, dès le vendredi 7 avril, à 17h00, dans les salons de l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, avec son ambiance Belle Epoque, en présence de Stefanos Tsitsipás, le tenant du titre.

S’ajouteront à ce tableau final: les 7 joueurs issus du tableau de qualification, ainsi que les 4 wild-cards, soit un total de 56 joueurs.

Rendez-vous du 8 au 16 avril 2023 pour vibrer au rythme du Rolex Monte-Carlo Masters.

Pour consulter la liste officielle des joueurs : montecarlotennismasters.com/tournoi/joueurs

(1) Les 20 meilleurs joueurs mondiaux : Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, Fritz, Medvedev, Rublev,

Holger, Nadal, Auger-Aliassime, Hurkacz, Norrie, Sinner, Zverev, Khachanov, Tiafoe, Carreno Busta, de Minaur, Paul, Coric.