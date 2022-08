Le tennisman Zverev révèle son diabète et lance une fondation pour lutter contre la maladie

"Le 6 août 2022 est un jour très spécial pour ma famille et moi-même. Aujourd'hui, la Fondation Alexander Zverev est née officiellement, pour venir en aide aux enfants souffrant de diabète de type 1 et aider les gens à prévenir un éventuel diabète de type 2 en menant une vie saine et active", a écrit le finaliste de l'US Open 2020 sur son compte Instagram.

Le même jour, Zverev a déclaré dans une interview à RTL/ntv. avoir décidé de lancer avec son frère Mischa Zverev cette fondation, basée à Hambourg, sa ville natale, "pour montrer au monde qu'il ne faut pas se fixer de limite à cause de cette maladie".

Le champion olympique en titre, diagnostiqué diabétique à l'âge de trois ans et demi, s'est confié dans un long entretien lundi à L'Equipe, où il explique comment il gère sa maladie.

"J'ai le lecteur dans mon sac de raquettes. L'ATP m'autorise à l'utiliser (...) Je me contrôle à chaque changement de côté. Je n'ai pas de pompe à insuline, je fais les injections moi-même. J'ai toujours mon stylo à insuline avec moi", explique-t-il au quotidien sportif français.

Le N.2 mondial, gravement blessé à la cheville droite sur une reprise d'appui pendant sa demi-finale homérique à Roland-Garros contre l'Espagnol Rafael Nadal le 4 juin dernier, a précisé par ailleurs sur RTL/ntv. qu'il était encore trop tôt pour dire s'il pourra disputer l'US Open qui débute le 29 août.

"C'est encore trop tôt pour ça", a déclaré le joueur, qui vient de rependre l'entraînement à Monte-Carlo où il réside, et qui veut "être à 100%" pour la Coupe Davis mi-septembre.

Zverev, qui a posté une vidéo dimanche sur Instagram où on le voit jouer, s'est en tout cas déclaré "très content" d'avoir repris l'entraînement. "Très content" et "surpris, d'abord par la manière dont j'ai joué et de n'avoir ressenti aucune douleur".