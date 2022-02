Le tennisman Alexander Zverev s'associe à une start-up monégasque dédiée à la santé dans le sport

"En tant qu’athlète professionnel, la prévention des blessures est l’un des facteurs les plus importants pour une carrière saine et durable. C’est pourquoi je suis très heureux de rejoindre Ludi Therapeutics pour avoir un impact positif sur les carrières des athlètes actuels et futurs", écrit le tennisman Alexander Zverev dans le communiqué qui confirme son engagement et son entrée au capital de la société monégasque Ludi Therapeutics.

En phase d’essais précliniques

La société se présente comme pionnière dans "le rapprochement entre le monde du sport et celui de la biotechnologie". Elle s’est développée en Principauté avec le support de Monaco Foundry, structure imaginée par Fabrice Marquet, qui fait le lien entre des créatifs, des experts et de jeunes startups.

C’est lui qui accompagne les fondateurs de Ludi Therapeutics: Guillaume Poncet-Montage, chef de projet en thérapeutique au Broad Institute of MIT & Harvard, et Cindy Benod, experte commerciale dans le domaine des médicaments, qui est aussi p.-d.g. de la boîte.

Techniquement, les recherches sur la réparation musculaire parmi l’équipe scientifique sont encore aux stades primaires. "Les premiers résultats sont prometteurs à la phase où nous en sommes, c’est-à-dire celle des essais précliniques. L’idée étant d’atteindre la phase 1 de validation clinique, d’ici deux à trois années", souligne Fabrice Marquet.

L’entrée d’Alexander Zverev dans le giron de la compagnie devrait booster l’affaire. Le tennisman sera à la fois un ambassadeur, mais aussi un actionnaire, car il a investi financièrement dans le projet en plus d’y associer son image.

Un deuxième sportif de haut niveau devrait lui aussi prochainement être associé et actionnaire. "Ces sportifs de haut niveau s’intéressent à la cause car elle les touche personnellement. Mais dans un domaine plus large, on peut imaginer que ces traitements s’étendent aussi au grand public", continue Fabrice Marquet qui croit à ce développement dans un marché mondial où la médecine régénérative est estimée porteuse de 57 milliards de dollars d’ici à 2027.

En Principauté, Ludi Therapeutics centralise sa recherche. "C’est une biotech virtuelle qui construit de la propriété intellectuelle en Principauté, décrypte Fabrice Marquet. L’idée n’étant pas d’y installer des laboratoires. Pour cette phase, nous nous appuyons sur d’autres structures, notamment les laboratoires en Angleterre de Pharmaron qui est partenaire de la société."

Mais le projet, s’il éclôt, sera labellisé made in Monaco.