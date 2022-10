Le Monte-Carlo Country Club va accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo

Organisé par la Fédération monégasque de tennis, la deuxième édition du Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo se déroulera du mercredi 26 au 28 octobre sur les légendaires courts en terre battue du Monte-Carlo Country Club, également lieu d’accueil de l’emblématique Rolex Monte-Carlo Masters.

Cette manifestation est un événement majeur de fin de saison auquel participe l’élite des jeunes joueurs européens, composée des 8 meilleurs garçons et filles des catégories moins de 14 et moins de 16 ans du tennis Europe junior tour. Parmi les anciens champions, on compte des joueurs tels que Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters ou encore Belinda Bencic.

Le classement "Race to Monte-Carlo" est relayé toutes les semaines sur les réseaux sociaux de Tennis Europe informant les joueurs et les fans en continu sur l’évolution du classement et sur la manière de se qualifier.

Les huit premiers qualifiés sont les quatre vainqueurs ainsi que les quatre finalistes par catégorie du European Junior Championships 2022. Voici la liste des qualifiés : chez les 14 ans : Alena Kovackova (CZE), Thijs Boogaard (NED), Mia Pohankova (SVK) et Diego Dedura-Palomero (GER) ; chez les 16 ans : Mia Ristic (SRB), Joel Schwaerzler (AUT), Marta Soriano (ESP) et Martin Landaluce (ESP).

Ils seront donc rejoints par le Top 6 de leurs catégories au Monte-Carlo Country Club à partir du 26 octobre. Le nom de tous les qualifiés sera connu le 10 octobre prochain.

La présidente de la fédération monégasque de tennis et du Monte-Carlo Country Club, Melanie-Antoinette de Massy a déclaré : "C’est avec grand plaisir que nous nous préparons à accueillir le tennis Europe junior masters Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive. Je suis ravie de pouvoir recevoir en Principauté ces jeunes champions qui constitueront certainement la future élite du tennis mondial."