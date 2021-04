Le Monégasque Lucas Catarina sorti au Rolex Monte-Carlo Masters

Le Monégasque de 24 ans, classé 388e mondial et invité sur le tournoi, avait été arrêté lundi soir par la pluie alors qu’il menait un set à zéro avec un break d’avance dans la deuxième manche (3-2) face à Salvatore Caruso, 89e mondial et issu des qualifications.



L’Italien a rapidement recollé au score après la reprise (4-4) avant de remporter le deuxième set au tie-break (7-5). La troisième manche a été accrochée avant que le Monégasque ne perde son service à 3-3 et demande l’intervention d’un soigneur, pour masser une cuisse douloureuse.



Caruso finissait par l’emporter en un peu plus de 3h (6-7, 7-6, 6-3). Il affrontera Andrey Rublev, tête de série numéro 6 au prochain tour.