Le Monégasque Hugo Nys disputera la finale de l'Open d'Australie de double ce samedi

"On était censé se retrouver lundi matin pour préparer au mieux la rencontre de Coupe Davis de la semaine prochaine. Il en manquera un à l’appel, mais c’est pour la bonne cause, donc on ne le mettra pas à l’amende (rires)."

Tels ont été les mots de Guillaume Couillard, immensément fier de son poulain Hugo Nys, qui disputera une finale de Grand Chelem de double samedi matin.

Un moment historique pour le principal concerné et pour le tennis monégasque bien évidemment: "Jusqu’à présent, la demie a représenté la plus grande émotion de ma carrière. J’espère que la finale représentera un souvenir encore plus intense." Une dernière marche à gravir pour Hugo Nys et son partenaire Jan Zielinski, avec qui la complémentarité est studieuse et fonctionne à merveille.

Guillaume Couillard estime qu’il s’agit la clé du succès: "Votre coéquipier de double et l’entente que vous avez avec est primordiale. Vous passez avec lui plus de temps qu’avec votre famille. Entre eux, ça matche et ça se ressent sur le terrain."

"Ce sera complètement dingue"

Pour en arriver-là, Hugo Nys a fait des choix de carrière. Et ils se sont avérés payants. Lui, le Haut-Savoyard, acharné de travail. Celui qui fêtera ses 32 ans dans quelques jours, le 16 février prochain, a mis de côté le simple il y a maintenant six ans pour se consacrer uniquement au double.

Sa folle épopée au Rolex Masters de Monte-Carlo (demi-finale) avec son partenaire monégasque Romain Arneodo, n’y est pas étrangère. Et ce début de saison 2023 ne fait que confirmer ses bonnes dispositions dans la discipline.

Ce samedi sera, à n’en pas douter, le plus grand rendez-vous de sa carrière. Une finale en night session face à une paire australienne, sur la mythique Rod Laver Arena qui devrait faire le plein pour l’occasion. Face à Hijikata et Kubler, auréolés d’une wild card et qui ne cessent d’impressionner leur monde au fil des tours, Nys et Zielinski feront office de favoris sur le papier. Hugo Nys a hâte d’en découdre: "Ce sera complètement dingue, dans un stade rempli, acquis à la cause des Australiens."

Un climat que décrypte Guillaume Couillard: "En Australie, ils ont toujours adoré le double. Avec ce troisième homme derrière eux, ils seront surmotivés. Il faudra s’en servir à bon escient et bien gérer. Une chose est sûre, on fait ce métier pour vivre ce genre d’émotions."

Qu’à cela ne tienne, Hugo Nys a déjà marqué l’histoire du tennis monégasque et peut laisser une empreinte indélébile en cas de succès.