On vous raconte près d'un siècle d'histoire de tennis au Monte-Carlo Country Club

Il va souffler sa centième bougie dans quelques années. Avec bientôt un siècle d’existence, le Monte-Carlo Country Club recèle d’histoires, de secrets mais surtout de petites et grandes évolutions. Car il fut un temps où le Rolex Monte-Carlo Masters peinait à remplir ses tribunes (si, si) qui n’atteignaient pas encore la taille de celles que l’on connaît aujourd’hui.

On aperçoit Francis Trucchi tenant le trophée et Guillermo Vilas à l’occasion du tirage au sort du Rolex Monte-Carlo Masters lors de l’édition 2003. Et un jeune Richard Gasquet en arrière-plan. Photo Franz Chavaroche.

Francis Trucchi, ancien directeur du club et du tournoi, est l’un des mieux placés pour évoquer l’évolution du club, depuis qu’il y a mis les pieds dans les années 1950 en tant que jeune ramasseur de balle. "à l’époque où ce sont les fils d’ouvriers qui ramassaient les balles, lance en introduction Francis Trucchi. Alors que maintenant c’est une reconnaissance. Dans les années 1950, le club était un peu en sommeil, il n’avait pas beaucoup de membres. C’était une période où le tennis était pour une élite, pour les gens qui étaient fortunés. Même mieux, nous venions le samedi et le dimanche ou le soir en été pour ramasser les balles parce que c’était haut de gamme. Les membres allaient prendre leur douche et nous payaient. On gagnait déjà un peu de monnaie [rires]."

Le tournoi de Monte-Carlo, en 1949. Photo SBM.

Le nombre de courts a presque doublé

L’ancien joueur monégasque a plus tard pris ses fonctions au tableau d’affichage, qui fonctionnait manuellement. "Je prenais mes vacances de Pâques et on était ravis de voir les champions de l’époque. Ensuite j’ai été nommé directeur adjoint du tournoi tout en travaillant à la banque parce que le tournoi était plus petit."

Entre 1953 et 1957, le club s’est agrandi. Certains courts ont vu le jour, notamment les terrasses les plus hautes, s’additionnant aux neuf courts déjà existants comprenant les trois "centraux" et les terrasses inférieures.

Puis, c’était au tour des courts n°15 et 16, utilisés pour le Court des Princes pendant le tournoi. "Neuf courts suffisaient. Puis on a fait les terrasses du haut, et ensuite en bas avec le court 15 et un deuxième court en débordant sur le jardin. Un jardin que l’homme qui s’occupait des courts cultivait et où se trouvent aujourd’hui les courts en béton n°19 et 20. Il avait son petit potager."

Une dizaine d’années plus tard, en 1968, la pratique du tennis a connu une forte progression. Ajouté à cela un dynamisme croissant de la Principauté. "Les gens ont commencé à venir s’installer et il y a eu un boom très fort., se souvient Francis Trucchi." La raison de cette hausse? Selon l’ancien directeur du tournoi, c’est grâce au premier tournoi de l’ère Open, disputé au mois d’avril 1968 à Bournemouth. Parallèlement se tient la 61e édition du Monte-Carlo Master Series, remportée par Nicolas Pietrangeli. "Il était l’un des meilleurs joueurs du monde amateur. Ici à Monte-Carlo, il avait dit lui-même avoir gagné plus d’argent en perdant en quart de finale en 1969 qu’en remportant le titre en 1968. Il ne faut pas oublier non plus l’arrivée de la télévision. Ça a été un moment fort où les gens se sont passionnés avec l’arrivée de Borg et Nastase."

Un homme de vestiaire au soin de Guillermo Vilas

En 1978, ce boom a vu le Monte-Carlo Country Club compter 828 membres contre quelque 2.200 aujourd’hui. Et les moyens n’étaient pas encore ceux d’aujourd’hui. "Les professeurs cordaient les raquettes à la main, poursuit Francis Trucchi. Pour le tournoi, Björn Borg a commencé à demander une tension très haute. Il n’y avait pas de machines performantes alors le professeur de l’époque, Constant Allavena, avait les doigts qui saignaient tellement il tirait. Borg voulait 30 ou 32 kg de tension je ne me souviens plus précisément."

Parallèlement à la croissance fulgurante du tennis, le club a dû suivre le rythme et s’adapter, notamment au niveau des infrastructures. "Il n’y avait pas la surélévation [la zone la plus haute qui surplombe les courts centraux, NDLR]. C’était un des premiers investissements importants avec Monsieur Saint-Mleux qui était le président de la SBM et ancien ministre d’État. Il avait trouvé un arrangement avec le comité pour faire cette salle qui sert aux joueurs de bridge également."

Progressivement, les joueurs sont eux aussi devenus de plus en plus professionnels, réclamant plus de moyens. "On n’avait pas de masseur à l’époque, se souvient Francis Trucchi. Nous avions un homme de vestiaire, boulanger de formation qui a dû masser Guillermo Vilas, sur la demande de son agent Ion Tiriac [rires]."

Difficile d’imaginer les jambes d’un Rafael Nadal ou d’un Roger Federer pétries comme du pain. Eux ont pu bénéficier de nouvelles infrastructures et d’une salle de gym notamment. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera le Monte-Carlo Country Club, mais aussi le tennis, dans cent ans...

Ces deux clichés ont été pris en pleins travaux, en 1927, un an seulement avant l'inauguration du MCCC. Le club s’étend de la route de Monaco-Menton à la Méditerranée et a été dessiné par l’architecte français Charles Letrosne sur demande du prince Louis II. La SBM avait acquis plusieurs hectares de terrain d’oliviers à Saint-Roman, sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Quelque 1.500 ouvriers ont été à l’ouvrage jour et nuit pendant 6 mois pour construire les courts centraux ainsi que les différentes terrasses. L’investissement de 100 millions de Francs vient du millionnaire américain George Butler. Archives SBM.

Les trois courts centraux, dans les années 1930. Archives SBM.

Une vue aérienne dans les années 1950 Archives SBM.

Une certaine Suzanne Lenglen, assise sur la terrasse. Archives SBM.

Le public, de plus en plus nombreux à venir assister aux rencontres du tournoi. Archives SBM.

Le tournoi de Monte-Carlo, en 1961. Archives SBM.