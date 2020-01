La France bat le Chili en ATP Cup, le Niçois Gilles Simon capitaine

Paire a offert la première victoire à son équipe en battant Nicolas Jarry 6-7 (3/7), 6-3, 6-3. Deux sets ont ensuite suffi à Monfils pour vaincre 6-3, 7-5 Cristian Garin.

Les Chiliens ont remporté le double, une spécialité pourtant française, aux dépens de la paire Nicolas Mahut/Edouard Roger-Vasselin, dominée 7-5, 6-2.

Paire et Monfils ont souligné le rôle joué par leur capitaine, Gilles Simon, novice dans la fonction et toujours joueur sur le circuit à 35 ans. « C’est un ancien Top 10, il joue toujours. Il a beaucoup de choses à dire sur l’adversaire, sur mon jeu, et c’est bien », a confié Benoît Paire.