"Je suis toujours impressionné par l’attractivité du tournoi": les confidences de Xavier Beck, à la veille du lancement de l'Open junior

L’open Junior, qui débute ce samedi, fête sa 24e édition. Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail et premier vice-président du Département des Alpes-Maritimes, fait le point sur le tournoi qui rassemble chaque année au début du mois d’avril l’élite des espoirs du tennis mondial.

Quel est l’impact du tournoi auprès des Cap-d’Aillois?

L’événement est totalement ancré dans la vie communale. Les Cap-d’Aillois l’ont adopté dès sa création. Très vite, ils ont pris la mesure du statut international d’une épreuve qui compte parmi les 4 tournois de tennis majeurs du département. J’ajoute que la couverture médiatique leur permet d’en suivre le feuilleton quotidien. C’est le fleuron du calendrier sportif de la ville.

Quelle est la place de la municipalité dans l’organisation?

Cap-d’Ail est une ville qui s’investit dans le sport et les événements sportifs. La Ville soutient et accompagne le tournoi depuis l’origine. La faisabilité d’un événement de cette envergure nécessite une implication renouvelée de la commune. Outre le versement d’une subvention de fonctionnement, nous mettons à la disposition du tournoi nos services des sports, technique, communication et sécurité. La convergence des synergies entre les services municipaux et l’équipe du TCCA renforcés par une vingtaine de bénévoles, rejoints par le Team d’arbitrage missionné par la FFT, constitue l’équation gagnante de l’organisation. Bien évidemment, je souhaite aussi souligner le rôle essentiel du Département des Alpes-Maritimes dans l’organisation du tournoi : depuis 2018, il en est le partenaire-titre et complète désormais son nom. Ce partenariat est une fierté et marque une forme de reconnaissance envers notre épreuve, qui compte parmi les évènements majeurs de la Côte d’Azur.

Qu’est-ce qui fait la force de ce tournoi?

Après deux années d’annulation pour cause de Covid, j’ai pu constater la solidité d’une équipe d’organisation qui a su fidéliser au fil des ans ses postes clés. Sur le plan sportif, l’Open Junior présente un plateau toujours exceptionnel. Enfin, je suis toujours impressionné par l’attractivité d’un tournoi qui n’enregistre pas moins de 800 demandes d’inscriptions venues des 5 continents représentant une quarantaine de nations. Toutes les grandes nations tennistiques sont représentées. C’est un événement de standing international qui participe au rayonnement de notre commune. C’est une date charnière avant Roland-Garros qui rassemble chaque année au début du mois d’avril la dernière génération des graines de champions du tennis mondial. Des conditions de jeu, d’entraînement et d’hébergement irréprochables sans oublier un cadre idyllique.

C’est un événement qui a su conforter sa longévité…

Tout à fait, et c’est probablement le plus compliqué et certainement le plus important. Depuis 1998, date de naissance du tournoi, j’ai constaté les disparitions successives de l’ATP 250 Nice Côte d’Azur, du Challenger Mouratoglou de Sophia Antipolis et de l’Open de Cagnes-sur-Mer, tous contraints de déclarer forfait confrontés à des impasses budgétaires. Malgré les vents économiques contraires et un alourdissement conséquent du cahier des charges, l’Open Junior a consolidé son équilibre financier. Le renforcement de l’engagement du Département, la fidélité d’un Team des partenaires qui accompagnent le tournoi depuis l’origine, avec chaque année de nouveaux sponsors, constituent le socle de la pérennité de cet événement.

Est-ce qu’il y a certains regrets?

Tout d’abord, l’absence des tricolores au palmarès depuis plus de 10 ans. Avec le recul j’ai toujours regretté l’élimination précoce d’une longue liste de stars du tennis tels que Medvedev, Zverev, Tsitsipas, Rublev, Murray, Sinner. C’est frustrant. Toutefois, en titre de consolation, j’ai pu constater qu’ils n’avaient pas oublié leurs passages sur la plage Marquet. Tous, et c’est très flatteur, ont conservé un souvenir étonnamment précis de leur séjour à Cap-d’Ail.

Comment expliquez-vous leurs éliminations prématurées dans l’étape Cap-d’Ailloise?

Le circuit ITF junior est impitoyable, c’est le haut niveau. Le handicap en termes de puissance physique, de maturité, d’expérience, de ces jeunes talents passés à Cap-d’Ail très jeunes, était certainement insurmontable.

La victoire, l’année dernière, de l’espagnol Martin Landaluce, seulement âgé de 16 ans, est donc un exploit?

Absolument, après 23 éditions je constate que seulement 2 vainqueurs chez les garçons, étaient âgés de moins de 17 ans, Richard Gasquet et Martin Landaluce. J’ajoute que, après sa victoire sur la plage Marquet, il a brillé dans les 4 Grands Chelems, triomphé à l’US Open, clôturant la saison 2022 au 1er rang du classement mondial junior. Si le chemin reste aussi long qu’incertain, on peut pronostiquer une grande carrière au Madrilène. Après Carlos Alcaraz, un prodige espagnol pourrait bien en cacher un autre…

Quel est votre souhait pour cette 24e édition?

Rien ne me réjouirait davantage qu’une victoire d’un représentant de la team tricolore, en échec à Cap-d’Ail depuis beaucoup trop longtemps. Emmenés par Paul Barbier et Tiago Pires tête de série 1 et 2 du tableau garçons et Tsiantsova Rajaonah tête de série n°7 du tableau filles, les Bleus me paraissent armés pour mettre fin à cette série noire. C’est certainement l’année ou jamais.