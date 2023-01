Il va jouer la finale de l'Open d'Australie en double: 3 choses à savoir sur le Monégasque Hugo Nys

Le choix de Monaco

Hugo Nys a posé ses raquettes en Principauté. Depuis 2019, ce Haut-Savoyard (il est né à Evian-les-Bains) défend même les couleurs de Monaco en Coupe Davis et s’entraîne régulièrement au Monte-Carlo Country Club. La fédération monégasque le soutient et lui renvoie la balle pour l’équipe nationale.

"Le tennis est une histoire de famille. Mon père était prof de tennis, et mon grand-père a disputé des Grands Chelems dans les années 1950. A 20 ans, je suis descendu dans le Sud du côté de Sophia Antipolis. Trois années plus tard, j’étais à Monaco. Je m’y suis fait une petite place et j’ai trouvé le projet génial. Maintenant je représente fièrement la Principauté" a raconté à Monaco-Matin celui qui se partage entre le Rocher et le Sud-Ouest.

Le choix du double

Il y a cinq ans, Hugo Nys a fait une croix sur le simple. Un quitte ou double. Histoire de mettre tous les atouts de son côté. Histoire aussi de réaliser son rêve d’enfant et de disputer tous les grands tournois.

"En simple, je n’ai jamais été au-delà de la 200e place. En double, il faut être dans les 70, 80 pour pouvoir en vivre. Depuis que je suis entré dans les 100 meilleurs, je me régale, je joue des Grands Chelems, j’ai des objectifs, de l’ambition, de l’argent arrive sur mon compte. Ce n’est pas un choix par défaut. J’ai toujours adoré le double. C’est aussi une passion. Le matin, je me lève pour jouer au tennis depuis mes 4 ans. C’est ma vie. Je ne me fixe pas de limites" disait-il l’an passé. Aujourd’hui, Hugo Nys pointe à la 40e place du classement ATP double.

Le choix du partenaire

Le double, c’est un couple. Avec ses hauts et ses bas. Ses petites habitudes et ses grandes contrariétés. Hugo Nys cherchait un partenaire fiable et fidèle. Il l’a trouvé avec le Polonais Janv Zielinski (36e mondial en double).

"La clé est de se stabiliser. C’est fait. Avec Jan, on vise toujours la victoire. On veut aller loin et haut", souffle le droitier grand fan des frères Bryan. Depuis peu, la paire Nys-Zielinski travaille avec le Polonais Mariusz Fyrstenberg (42 ans), grand spécialiste du double.

En finale, Hugo Nys et Jan Zielinski porteront la pancarte de favoris face aux surprenants Australiens Jason Kubler et Rinky Hijikata, invités par les organisateurs et classés, respectivement, à la 163e et à la 277e place mondiale, en double.