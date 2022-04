Il n'y a déjà plus de Français au Rolex Monte-Carlo Masters

L'édition 2022 restera difficile pour le clan tricolore. Après Arthur Rinderknech et Jo-Wilfried Tsonga lundi, ce sont Benjamin Bonzi, Ugo Humbert et Benoît Paire qui ont été sortis ce mardi. Les cinq Français ont tous subi le même sort dès leur entrée en lice dans le tableau final. Benoît Paire était le dernier rescapé. Le Provençal s'est accroché face au jeune italien de 20 ans Lorenzo Musetti sur le court central, mais a fini par céder en trois sets et 2h09 (2-6, 7-6, 2-6).

Avant lui, Benjamin Bonzi avait perdu en ouverture contre le Britannique Daniel Evans (6-0, 7-6), puis Ugo Humbert contre l'Espagnol Pedro Martinez (6-4, 7-6). Plus de Français dès le deuxième tour du tournoi monégasque, c'est une première historique dans l'ère moderne du tennis. "On ne se compare pas à la génération exceptionnelle (Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon)" a réagi Benjamin Bonzi, membre de la relève tricolore à 25 ans. "On arrive peut-être un petit peu plus doucement, on fait notre chemin comme on peut".