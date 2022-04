Il débute ce samedi, tout savoir sur le Rolex Monte Carlo Masters

La billetterie: des places au guichet toute la semaine

Le directeur du tournoi Zeljko Franulovic avait déclaré il y a deux mois de cela que la billetterie accusait un léger retard à l’époque, sans pour autant se montrer alarmant. La crise sanitaire faisait douter de nombreux spectateurs étrangers notamment, quant aux conditions d’entrée et de sortie des différents pays. Aujourd’hui il reste des places disponibles pour les qualifications ce week-end, et pour les premiers tours de dimanche à mercredi. En revanche de jeudi à dimanche jour de la finale, c’est presque complet. Pour ceux qui le souhaitent, et pour les retardataires, il sera possible d’obtenir des places tous les jours au guichet dès 9h du matin.

De 75 euros à 180 euros, jour de la grande finale

Pour voir les qualifications sur le central, il faudra s’acquitter d’un billet entre 30 euros minimum et 60 euros maximum. Sur le court des Princes, ça va de 15 à 25 euros. Sur ce même terrain, les prix sont abordables toute la semaine, avec des billets qui ne dépasseront pas les 50 euros, et coûteront en moyenne autour de la trentaine d’euros. Pour le court central Rainier III, il faut compter en moyenne de 40 à 100 euros pour les deux premiers tours, avant que ça n’augmente jour après jour. Les plus grands fans de la petite balle jaune devront débourser entre 75 et 180 euros pour assister à la finale du tournoi dimanche prochain.

Les transports réglés à l'heure du tournoi

Comme chaque année, il sera très difficile de se garer aux abords de l’enceinte du Monte-Carlo Country Club. En ce sens, l’accès par le train est fortement recommandé pour les spectateurs qui viennent de Nice ou de Vintimille. Une halte spécifique « Monte-Carlo Country Club » est mise en place entre les gares de Monaco et Roquebrune-Cap-Martin. Située à environ 500 mètres à pied de l’entrée numéro 4 du Rolex Monte-Carlo Masters, elle offre un accès simplifié au site du tournoi. Sans aucune contrainte de stationnement. Pour les voyageurs souhaitant descendre à Monaco, les citoyens et résidents monégasques, il est également possible de prendre les bus de la Principauté (ligne 1, 4 ou 6). Ces trois lignes mènent directement au MCCC, et sont gratuites sous réserve de présentation du billet tennis.

Tarif spécial dans les parkings

Les spectateurs peuvent aussi profiter d’un Forfait spécial Tennis (6 euros par jour) sur présentation du billet du tournoi, dans les parkings suivants : La Colle - Grimaldi Forum - Louis II - St Laurent - Moulins - Casino - Costa - Quai Antoine 1er - Digue - Square Gastaud - Gare - Roqueville - Jardin Exotique - Saint Charles.

L'exhibition de mini-tennis entre Djokovic et Wrawrinka

Novak Djokovic et Stan Wawrinka ont livré bon nombre de duels acharnés. Ils se sont même entraînés ensemble sur le central du Country Club. Les deux protagonistes se retrouveront aujourd’hui à midi, place du casino pour une exhibition de mini-tennis.

La journée des enfants

Le "Kids Day" est bel et bien de retour demain avec une journée pleine de surprises et de nombreuses animations au programme: Concours de dessins, vitesse de service, ateliers tennis, séances de dédicaces…

Lucas Catrina pas verni

Invité par les organisateurs du tournoi cette année pour intégrer directement le tableau principal, Lucas Catarina a tiré un gros poisson. Il s’agit ni plus ni moins que de Taylor Fritz, vainqueur du Masters 1000 d’Indian Wells face à Rafaël Nadal en finale. L’Américain a été le premier et le seul jusqu’à présent à faire tomber le roi de la terre battue. C’est dire le défi qui attend le Monégasque au premier tour.

Pour ce qui est des autres pensionnaires de la Principauté : Valentin Vacherot, Romain Arneodo et Hugo Nys ont reçu des wild card pour les qualifications qui débutent aujourd’hui. Les deux derniers cités feront équipe en double, et débuteront leur premier tour lundi ou mardi.