À Rome, Hugo Nys devient le premier joueur de la Fédération monégasque de tennis à remporter un Master 1000

Historique, tout simplement. Hugo Nys est devenu le premier joueur de la Fédération Monégasque de Tennis à remporter un Masters 1000 en s’imposant à Rome avec Jan Zielinski son partenaire avec qui il fait équipe depuis un an maintenant. Là où son coéquipier et ami, Romain Arneodo avait échoué de peu à Monte-Carlo, avec une balle de match manquée au passage. Est-ce vraiment surprenant que cet honneur revienne donc au Haut-Savoyard? Pas vraiment non. Le tout? Sans perdre le moindre set, rien que ça.

Depuis la fin de saison dernière, Hugo Nys ne cesse de briller sur le circuit en double.

Finaliste à Winston-Salem et Stockholm, vainqueur à Metz, quart de finaliste à l’US Open, il a engrangé de la confiance en 2022, pour repartir très fort en ce début d’année. On se souvient de cette finale malheureusement perdue à l’Open d’Australie pour la première levée des Grand Chelem face aux locaux Hijikata et Kubler. Un crève-cœur pour le Monégasque qui avait fondu en larmes lors de la remise des trophées.

4 jours off depuis janvier

Une expérience douloureuse qui a énormément servi pour le principal intéressé: "C’était énormément difficile à digérer, mais ça a été très riche en enseignement. Nous avons beaucoup appris de cette défaite. C’est ce qui nous a permis de mieux aborder cette finale à Rome, la deuxième plus grosse de notre carrière. Nous avons mieux géré nos émotions, l’expérience accumulée de ces rendez-vous de haut niveau fait qu’il y a beaucoup moins d’incertitudes."

Après ça, le duo polono-monégasque a quelque peu accusé le coup avec 6 éliminations au premier tour avant de retrouver des couleurs au sein de l’électrique Foro Italico. Peut-être parce que cette paire est jeune et a encore beaucoup à apprendre comme le concède volontiers Hugo Nys.

Mais aussi en partie à cause de l’accumulation des tournois. Rotterdam, Doha, Dubaï, Indian Wells, Phœnix, Miami, Monte-Carlo, Barcelone, Madrid, Aix. Sans oublier un week-end de Coupe Davis.

Rien que ça depuis la mi-février. En tout et pour tout, il n’y a eu que 4 petits jours de repos pour profiter de la petite famille. Signe qu’il faut maintenant assumer un nouveau statut, celui d’une équipe top mondiale, qui s’avance comme outsider à chaque endroit où elle pose ses valises.

1er à la Race, Roland- Garros dans le viseur

Avant de penser à Roland-Garros, Hugo Nys s’autorise un bon bol d’air frais au plus près des siens, à Évian-les-Bains, sa terre natale. Une recharge de batterie nécessaire avant d’entamer le tournoi de la Porte d’Auteuil. Non sans ambition, puisqu’avec son partenaire, ils devraient être têtes de série numéro 6 ou 7: "Nous sommes bons sur toutes les surfaces, c’est ce qui fait notre force. À Rome, notre jeu s’est vraiment bien mis en place. C’était une quinzaine parfaite, sans la moindre baisse de régime. Passer de plus en plus de temps ensemble et dans la vie, c’est bénéfique pour nous et notre relation. On se complète vraiment bien, on apprend à se connaître, et on sait quelle clé donner à l’autre pour progresser. On arrivera à Paris dans les meilleures conditions. C’est un gros objectif mais on prendra les matchs les uns après les autres. Sans s’emballer."

Rendez-vous est pris pour ceux qui sont premiers à la Race à la mi-saison, et qui sont donc en très bonne position pour disputer le Masters de fin d’année à Turin.