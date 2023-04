Gaël Monfils forfait pour Monte-Carlo

Gaël Monfils espérait pouvoir revenir sur le circuit à Monte-Carlo. Blessé au poignet lors de son premier tour à Miami, contre Ugo Humbert le 23 mars dernier, le joueur de 36 ans, descendu à la 324e place mondiale, pensait pouvoir jouer en Principauté.



"Non, ce n'est pas une blessure grave: c'est une inflammation, liée à un problème neuro-musculaire. Une infiltration, des ultrasons et une TECAR thérapie devraient y remédier. Et avec un peu de chance, je serai sur le terrain dans deux semaines, à l’Open de Monte-Carlo", avait alors expliqué le Parisien sur son site internet. Le traitement n'a pas eu les effets escomptés car Monfils s'est retiré du tournoi ce jeudi. Il rejoint Rafael Nadal et Carlos Alcaraz parmi les forfaits notables.