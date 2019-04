Eurosport nous emmène dans les coulisses du tournoi

Le tennis à la télé c’est chouette. Mais ça demande des moyens. Et cette année, pour son arrivée sur Rolex Monte-Carlo Masters, la chaîne Eurosport a sorti l’artillerie lourde.

En contrebas du Monte-Carlo Country Club, hier matin, l’impressionnante file d’attente pour entrer dans l’enceinte, se fait à l’ombre de deux gigantesques bus. C’est là que Géraldine Pons, directrice en chef pour Eurosport, a un petit bureau. Petit, parce que la plupart du temps, celle qu’on a longtemps vue en plateau à la présentation, court dans les allées du Country Club pour gérer, coordonner, animer, recadrer, et fédérer. C’est elle qui nous reçoit, entre deux coups de fil, et quelques remarques aux équipes.

Équipe de légende

Au total, c’est une trentaine de personnes que la chaîne a dépêchée ici. « On a un gros dispositif, et c’était important pour nous de mettre le paquet et de montrer que l’on a une vraie expertise. » Et pour ça, ils se sont entourés de légendes de la petite balle jaune : Jean-Paul Loth, Arnaud Clément, Arnaud di Pasquale, Nicolas Escudé et Patrick Mouratoglou. « Ils sont tous très différents dans leurs commentaires et leurs analyses, on a vraiment pris des personnalités complémentaires. »

La raison de cette grosse armada ? Eurosport revient en force après quelques années en retrait, et a obtenu les droits pour 5 ans. « On a tout les Masters 1 000 plus les Grands Chelems. Il faut faire tous les matches, toutes les émissions. C’est beaucoup de travail », explique Géraldine Pons. Qu’on ne s’y méprenne pas : elle est loin de se plaindre : « On a la chance de faire un métier qu’on aime, et de parler de ce que l’on aime. Ça n’a pas de prix. »

Maximum de direct

Alors le matin, une petite émission de 30 minutes pour s’échauffer : « C’est pour donner aux spectateurs l’envie de rester avec nous. On leur dit pourquoi il faut regarder ce match, les coups à suivre chez les uns et chez les autres. » Pour le reste de la journée, la chaîne mise un maximum sur les directs, sur les courts quand c’est possible.

Jean-Paul Loth, l’ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis propose un point de vue différent sur le tournoi, son histoire, en plus du côté sportif. Véritable légende du tennis, il reconnaît que la chaîne a mis les moyens : « C’est exceptionnellement agréable et intéressant. De 9 h à 22 h, on est là, on ne peut pas espérer mieux. C’est une grosse machine avec des techniciens et des journalistes de talent. C’est vraiment formidable pour les amateurs de tennis, car tout est dit, raconté, analysé. Et je suis ravi de participer à cette aventure. »