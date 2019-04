Deux nouveaux courts de tennis couverts inaugurés pour les pros à Beausoleil

Etaient également présents à cette inauguration, Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur; Stéphane Valeri, président du Conseil national; Georges Marsan, maire de Monaco; et Gérard Destefanis (1), Premier adjoint de Beausoleil; Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France et parrain du Club Tennis Padel Soleil, Ivan Ljubicic, entraîneur de Roger Federer, et les partenaires du club.

Personnalités et invités (120 personnes), ont foulé le tapis rouge déployé, dès l’entrée du club, vers les deux magnifiques courts de tennis couverts, flambant neufs.

Devant l’assemblée, Fabrice Pastor a remercié le souverain et les personnalités pour leur présence et souhaité la bienvenue à tous, avant de continuer: "En tant que Monégasque, et amoureux de mon pays, j’aspire toujours à aider et à améliorer notre belle Principauté, ainsi que notre ville voisine, Beausoleil, par le prisme du sport qui nous réunit ce jour. L’adaptation de ce stade à l’accès de nos clients à mobilité réduite fut une priorité qui nous a animés dans nos travaux. Ce court est au service de mes compatriotes Monégasques, résidents de la Principauté et résidents français, ainsi qu’à nos résidents professionnels de tennis. Bien que le climat soit favorable dans notre belle région, nous avons souhaité investir dans une couverture propice à un exercice sportif indépendamment des menaces hydriques-météorologiques."

Un revêtement dernière génération

Il a ensuite remercié la ville de Beausoleil, les sponsors (2), ainsi que la directrice du club, Cristina Pastor et son équipe de travail, et l’équipe de Monte-Carlo International Sports, qui ont "œuvré très durement pour ce bel accomplissement".

Après le discours, place à la cérémonie de coupure du ruban devant les courts, effectuée par le prince Albert II et Fabrice Pastor, suivie de la visite effective sur le terrain. Un somptueux cocktail dînatoire préparé par le Café de Paris et orchestré sur place par son directeur Stefano Brancato, a clôturé la soirée dans une ambiance conviviale.

"Les courts de tennis couverts, avec le toit fixe non escamotable, sont uniques dans la région. Les entraînements, cours et stages de tennis pourront se dérouler été comme hiver. Les enfants, les adultes, les joueurs professionnels -dont beaucoup résident à Monaco, pourront en profiter pleinement à l’abri du froid, des intempéries ou soleil tapant. Le revêtement du terrain en Greenset dernière génération est plus souple, plus absorbant pour les articulations", souligne Yan Hazan, directeur sportif du Club.

Des cours collectifs et particuliers de tennis, pour tous les âges, se déroulent toute l’année. Des stages pour les enfants sont organisés sur toutes les vacances scolaires, le prochain débutera la première semaine de juillet.

Le prochain événement du club, le tournoi de tennis "Open Tennis Padel Soleil", ouvert à toutes les catégories, aura lieu du 4 au 18 mai.

L’occasion probablement, pour les participants, de jouer agréablement et confortablement sur les courts flambant neufs.

En chiffres

Surface du terrain sur lequel se trouvent les 2 nouveaux courts: 1.200 m²

Durée de construction: entre 6 et 8 mois

Descriptifs des courts: Greenset dernière génération. GreenSet est une surface dure en acrylique utilisée dans de nombreux événements de tennis professionnels organisés par la Fédération internationale de tennis et lors des tournées ATP et WTA.

Le Club Padel Tennis Soleil comprend:

- 7 terrains de tennis au total, tous éclairés: ces 2 nouveaux courts de tennis couverts, 3 courts Greenset extérieurs, 2 courts en gazon synthétique

- 5 courts de padel, dont 2 couverts

- 1 terrain de pétanque

- 1 snack/bar/restaurant (couvert + terrasse) avec 150 couverts, ouvert 7j/7, (location possible)

- 1 parking privé

1- Accompagné des adjoints Georges Rossi et Nicolas Spinelli.

2- Sponsors : Suisscourtage, JB Pastor & fils, Head, Bullpadel et Les montres suisses Le Rhone.

Savoir +

Tennis Padel Soleil. Complexe du Devens.

Avenue des Anciens-Combattants-d’AFN, 06240 Beausoleil. Ouvert du lundi à vendredi, de 9 h à 21 h. Samedi et dimanche: de 9 heures à 20 heures.

Tél : 04.93.78.06.41 / www.tennispadelsoleil.fr