Des courts de tennis à Sophia Antipolis au skate dans les rues de Monaco, on vous raconte l'odyssée Azuréenne de Stefanos Tsitsipas

A 22 ans, le cinquième joueur mondial continue son ascension vers les sommets du tennis. Cette belle histoire, la première au haut niveau pour un tennisman de son pays, il la doit à son talent bien sûr, mais aussi à la rencontre d’un homme : Patrick Mouratoglou.

Repéré à 16 ans sur une vidéo Youtube

A 16 ans, l’Athénien prometteur se fait repérer sur une vidéo Youtube par l’entraîneur aux origines helléniques, donc plus sensible à cette pépite. Celui qui a déjà fait percer des Baghdatis ou Dimitrov lui propose de venir passer une semaine en stage dans son Académie à Sophia Antipolis en juillet 2015. Stefanos ne repartira plus.

Il intègre un programme de formation à la “Mouratoglou Tennis Academy”. Son fondateur laisse le paternel - Apostolos, ex prof de tennis en Grèce - entraîner son fiston, mais lui accole une équipe autour. Une recette qui fonctionne très vite. Un an plus tard, celui qui possède l’un des plus beaux revers à une main du circuit devient n°1 mondial Juniors. Le circuit jeunes est déjà trop étriqué pour son talent. Rapidement, Tsitsipas décide de se tester chez les grands.