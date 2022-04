Dans les coulisses du dispositif de sécurité du Rolex Monte-Carlo Masters

Un dispositif perfectionné depuis les attentats de Nice

Le Rolex Monte-Carlo Masters célèbre cette année sa 125e édition. Depuis toutes ces années, le dispositif de sécurité a ainsi profondément changé. Particulièrement du fait de la vague d’attentats en France.

"Les attentats de Nice ont vraiment constitué une brutale fracture dans la façon d’organiser un événement de grand volume, estime Philippe Polli, directeur opérationnel du tournoi. On s’est retrouvés confrontés à des sujets qu’on ne connaissait absolument pas, et qui n’étaient pas de notre ressort. Dans ce sens, la coopération avec les forces de police a permis de réaménager complètement les entrées et l’organisation de la manifestation pour coller à leurs conseils en termes de sécurité"

C’est à la suite des attentats de Nice qu’ont été installés les portiques de sécurité et scanners à bagages aux entrées 3 et 4 notamment. "On voulait garder une fluidité, une aisance d’entrée car c’est important pour le client, mais il fallait aussi répondre aux impératifs de sécurité, retrace Philippe Polli. Finalement, ce système permet de garder le même temps d’entrée, soit entre 20 et 25 minutes d’attente entre le bout de la file et le passage à l’intérieur. Il y a de toute façon un temps incompressible puisque les contrôleurs vérifient les billets…"

Garder un temps d’attente minimal est aussi un gage de sûreté. "40 minutes pour entrer, c’est 40 minutes de danger à l’extérieur!", relève le commissaire Abdel Bouzelmat.

Pour les deux hommes, la présence de nombre d’agents de sécurité aux abords du site est aussi importante pour "rassurer les gens".

En plus d’être dissuasive. "Il faut que ça reste festif, et pour que ça soit le cas, il faut que les gens se sentent en sécurité", résume le commissaire Abdel Bouzelmat.