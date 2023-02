Coupe Davis: Monaco en position de force avant la deuxième journée face à la République dominicaine

Sur le papier, la République dominicaine était favorite de cette phase éliminatoire du Groupe II de la Coupe Davis. Sur le terrain, en l’occurrence la terre battue du Monte-Carlo Country Club, l’équipe de Monaco ne pouvait guère imaginer meilleure entame, ce samedi, face aux tennismen des Caraïbes. Deux matchs en simple, deux victoires. Net et sans bavure. Le scénario rêvé avant les confrontations ce dimanche, dont un double à 11 heures qui peut d’ores et déjà s’avérer décisif.

C’est Valentin Vacherot, classé 316e à l’ATP, qui a mis ses coéquipiers sur de bons rails face à Roberto Cid-Subervi (594e). Le natif de la Principauté a, d’emblée, pris l’ascendant sur son adversaire en dictant un jeu agressif et en raflant largement le premier set. Après avoir concédé le second, Valentin Vacherot a puisé dans ses ressources physiques et mentales pour décrocher le troisième (6-3 / 5-7 / 6-4). Un combat accroché de 2h35 résumé ainsi par le vainqueur au micro de Monaco Info: "Peu importe la manière, il faut juste ramener des points et gagner".

"Nos adversaires vont se rebeller"

Dans des tribunes bien garnies, le public a mis le même cœur à encourager Lucas Catarina. Avec, comme chauffeurs de court, les membres de la team Monaco, bien équipés avec mégaphone, corne de brume et tambour. Placée derrière les tennismen, Mélanie-Antoinette de Massy, la présidente de la Fédération monégasque de tennis, n’a rien loupé du spectacle. Face à Nick Hardt, n°1 sur ses terres et classé 210e mondial, Lucas Catarina (546e à l’ATP) a livré une prestation impeccable du début à la fin (6-3 / 6-4). Une belle revanche, à la maison, pour un joueur miné par des pépins physiques en 2022.

"Les gars ont géré les moments clefs avec un très bon état d’esprit, confie à Monaco-Matin Guillaume Couillard, capitaine de l’équipe de Monaco. On va surfer sur la confiance accumulée durant cette journée, on va rester encore concentrés. Il nous manque encore un match et c’est souvent le plus dur à aller chercher." Si elle gagne ce matin, la paire monégasque Romain Arneodo/Hugo Nys enverra l’équipe de Monaco en phase finale, en septembre, elle-même qualificative pour le groupe I. Autrement dit le gratin du tennis mondial. "On est confiants dans notre double. Mais les surprises existent. Nos adversaires vont se rebeller, vont avoir des ressources. Ils jouent pour leur pays. On reste vigilants. Il ne faut pas avoir de regrets."